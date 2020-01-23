Гвардиола: "Эдерсон — лучший пенальтист "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал голкипера Эдерсона лучшим пенальтистом команды.

Во вторник вечером Габриэль Жезус отметился своим третьим промахом в пяти попытках исполнить пенальти в рамках Премьер-Лиги, усложнив жизнь "горожанам" в выездном матче против "Шеффилд Юнайтед".



Ранее промахи с 11-метровой отметки также допускали Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, и такая расточительность игроков атакующей группы наводит Гвардиолу на мысли о радикальном решении.



"Причина ли это для беспокойства? Определенно. Я должен поразмыслить над этим. Я всегда уверен в игроках, которые исполняют пенальти, но мне, возможно, стоит поразмыслить над тем, как они решают, кому бить".



"Не только Габриэль промахнулся сегодня, потому что ранее Серхио совершил два промаха, Рахим — полтора (отправив мяч в ворота с добивания против "Вулверхэмптона")".



"На стадиях на вылет такого рода детали являются определяющими в большинстве случаев. Я должен решить с парнями, кто будет бить пенальти".



"Кто из них лучше всех бьет пенальти? Эдерсон — лучший! Поверьте мне, Эдди — лучший пенальтист, что у нас есть. У него в мозгах нет крови, он так спокоен, поэтому он может делать это", — цитирует Гвардиолу Goal.