Райола: "Погба чувствует себя несчастным в "Юнайтед"

Агент Мино Райола заявил, что полузащитник Поль Погба не чувствует себя счастливым в "Манчестер Юнайтед", а клуб не соответствует амбициям его клиента.

В июне прошлого года Погба прямо заявил, что у него есть желание откликнуться на новое испытание. С тех пор не утихают слухи, связывающие Поля с уходом из "Юнайтед".



Этот сезон совершенно не складывается для 26-летнего француза из-за проблем с лодыжкой, и именно это Райола называет причиной, почему его клиент чувствует себя несчастным.



Вместе с тем Мино признает, что амбиции могут подстегнуть Погба к уходу из клуба грядущим летом.



"Я не скажу ничего определенного. Сегодня он чувствует себя несчастным, потому что не играет. Он восстанавливается. Если Поль не играет, он несчастен".



"Но я был свидетелем того, как он вернулся в "Манчестер Юнайтед", когда люди не думали, что он вернется. Люди склонны забывать об этом. Люди склонны представлять, что "Манчестер Юнайтед" был единственным клубом, в который он мог перейти. Он сам выбрал "Манчестер Юнайтед".



"Каждый знает что ни клубу, ни игроку не удавалось реализовать свои амбиции в последние годы. Давайте будем честны, и признаем эту очевидную истину".



"Поэтому нам нужно посмотреть, остается ли Поль в планах "Манчестер Юнайтед" и остается ли "Манчестер Юнайтед" в планах Поля".



"Я немного жестко выразился (когда ранее в январе сказал, что МЮ "угробит даже Марадону, Пеле и Мальдини"), но я имел ввиду, что "Манчестер Юнайтед" нужно поправить свой проект".



"У меня хорошие отношения с "Манчестер Юнайтед". Это профессиональные и честные отношения. Я никогда не разговаривал с Оле (Гуннаром Сульшером), но я слышал, он великолепный человек".



"У меня прозрачные и честные отношения с Эдом (Вудвордом), и мы прямо говорим друг другу, что нам нравится и что не нравится".



"Новый контракт? Моя работа — слушать. Бог дал мне два уха и один рот, поэтому иногда, возможно, лучше слушать, чем говорить".



"Я ожидаю, что мои игроки будут счастливы, и я ожидаю, что их клубы тоже будут счастливы. В этом состоит моя работа. Я не хочу забегать вперед и говорить, что будет летом".



"Пока что ему нужно вернуться в строй, а затем я постараюсь сделать так, чтобы обе стороны были счастливы, если возможно".



"Если одна из сторон не будет счастлива. тогда есть другие способы решить это", — сообщил Райола Sky Sports.