Моуриньо: "Кавани? Лучше арендовать Мбаппе!"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пошутил, что он попросит своих друзей из ПСЖ об аренде нападающего Килиана Мбаппе.

В данный момент "шпоры" активно бороздят трансферный рынок в поисках нападающего. Потеряв с травмой Харри Кейна, команда Моуриньо не забила ни одного гола в Премьер-Лиге в 2020 году.

Одной из возможных целей "Тоттенхэма" назывался Эдинсон Кавани из ПСЖ, однако Жозе отказывается спекулировать на эту тему.

"Я тот парень, который отказывается разговаривать об игроках из других клубов, даже если некоторые другие тренеры с радостью это делают".

"У меня очень хорошие отношения с Нассером (Аль-Хелаифи, президентом ПСЖ) и мистером Леонардо (спортивным директором ПСЖ), и я хочу сохранить эти отличные отношения".

"Хорошие отношения держатся на уважении, и я не собираюсь разговаривать об игроке из ПСЖ — только если вы не хотите шутку: раз уж они мои друзья, то могли бы отправить нам Мбаппе в аренду? Кроме этого мне нечего сказать", — цитирует Моуриньо Goal.


Метки Моуриньо, ПСЖ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. martingor 22.01.2020 23:14 # martingor
    сука нет слов. кстати на фото Маур похож на безвиза когда того имеет папа в гараже в жопу (если кто не знает папа безвиза болельщик Ливерпуля)

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  2. vasechkaf 22.01.2020 22:43 # vasechkaf
    Хорошая шутка. Смешно

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  3. xin 22.01.2020 22:35 # xin
    Мбаппе только в Ливерпуль перейдет, он болеет за него с детства. А переводчик будет довольствоваться отходами)

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  4. liverbro 22.01.2020 22:25 # liverbro
    Шутка,основанная на безысходности

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  5. girasimus 22.01.2020 22:12 # girasimus
    ну и фото.

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  6. dallaslp 22.01.2020 22:10 # dallaslp
    отчаянная шутка

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