Моуриньо: "Кавани? Лучше арендовать Мбаппе!"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пошутил, что он попросит своих друзей из ПСЖ об аренде нападающего Килиана Мбаппе.
В данный момент "шпоры" активно бороздят трансферный рынок в поисках нападающего. Потеряв с травмой Харри Кейна, команда Моуриньо не забила ни одного гола в Премьер-Лиге в 2020 году.
Одной из возможных целей "Тоттенхэма" назывался Эдинсон Кавани из ПСЖ, однако Жозе отказывается спекулировать на эту тему.
"Я тот парень, который отказывается разговаривать об игроках из других клубов, даже если некоторые другие тренеры с радостью это делают".
"У меня очень хорошие отношения с Нассером (Аль-Хелаифи, президентом ПСЖ) и мистером Леонардо (спортивным директором ПСЖ), и я хочу сохранить эти отличные отношения".
"Хорошие отношения держатся на уважении, и я не собираюсь разговаривать об игроке из ПСЖ — только если вы не хотите шутку: раз уж они мои друзья, то могли бы отправить нам Мбаппе в аренду? Кроме этого мне нечего сказать", — цитирует Моуриньо Goal.
22.01.2020 22:00
Просмотров: 1036
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
сука нет слов. кстати на фото Маур похож на безвиза когда того имеет папа в гараже в жопу (если кто не знает папа безвиза болельщик Ливерпуля)
(ответить)
Хорошая шутка. Смешно
(ответить)
Мбаппе только в Ливерпуль перейдет, он болеет за него с детства. А переводчик будет довольствоваться отходами)
(ответить)
Шутка,основанная на безысходности
(ответить)
ну и фото.
(ответить)
отчаянная шутка
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий