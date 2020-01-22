Моуриньо: "Кавани? Лучше арендовать Мбаппе!"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо пошутил, что он попросит своих друзей из ПСЖ об аренде нападающего Килиана Мбаппе.

В данный момент "шпоры" активно бороздят трансферный рынок в поисках нападающего. Потеряв с травмой Харри Кейна, команда Моуриньо не забила ни одного гола в Премьер-Лиге в 2020 году.



Одной из возможных целей "Тоттенхэма" назывался Эдинсон Кавани из ПСЖ, однако Жозе отказывается спекулировать на эту тему.



"Я тот парень, который отказывается разговаривать об игроках из других клубов, даже если некоторые другие тренеры с радостью это делают".



"У меня очень хорошие отношения с Нассером (Аль-Хелаифи, президентом ПСЖ) и мистером Леонардо (спортивным директором ПСЖ), и я хочу сохранить эти отличные отношения".



"Хорошие отношения держатся на уважении, и я не собираюсь разговаривать об игроке из ПСЖ — только если вы не хотите шутку: раз уж они мои друзья, то могли бы отправить нам Мбаппе в аренду? Кроме этого мне нечего сказать", — цитирует Моуриньо Goal.