Мендеш допускает, что Фернандеш не перейдет в "Юнайтед"

Агент Жорже Мендеш сообщил, что переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша может не случиться в это трансферное окно.

Согласно слухам, сам Фернандеш уже согласовал условия контракта с "Юнайтед" и дал знать "Спортингу" о своем желании уехать в Манчестер в этом месяце.



Однако клуб из Лиссабона хочет за своего капитана 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), и платить такие деньги за Бруну "красные дьяволы" не готовы.



Мендеш, представляющий интересы Фернандеша, не сомневается, что 25-летний полузащитник покинет "Спортинг" в этом году — но, возможно, не в это окно.



"Если он не уйдет сейчас, то точно уйдет летом, потому что "Спортинг" уже разговаривал с другими клубами. Кое-что произойдет, но я не уверен, сейчас или в конце сезона", — сообщил Мендеш Sky Sports.