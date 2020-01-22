Мендеш допускает, что Фернандеш не перейдет в "Юнайтед"

Бруну Фернандеш Агент Жорже Мендеш сообщил, что переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша может не случиться в это трансферное окно.

Согласно слухам, сам Фернандеш уже согласовал условия контракта с "Юнайтед" и дал знать "Спортингу" о своем желании уехать в Манчестер в этом месяце.

Однако клуб из Лиссабона хочет за своего капитана 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), и платить такие деньги за Бруну "красные дьяволы" не готовы.

Мендеш, представляющий интересы Фернандеша, не сомневается, что 25-летний полузащитник покинет "Спортинг" в этом году — но, возможно, не в это окно.

"Если он не уйдет сейчас, то точно уйдет летом, потому что "Спортинг" уже разговаривал с другими клубами. Кое-что произойдет, но я не уверен, сейчас или в конце сезона", — сообщил Мендеш Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мендеш, Спортинг, Фернандеш

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 695

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  1. chr1s8rown 22.01.2020 21:29 # chr1s8rown
    Просто скамы

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  2. sanchezz 22.01.2020 21:29 # sanchezz
    ехехех Эдик топ

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  3. lomka 22.01.2020 21:27 # lomka
    Все верно, все верно! Нах покупать под сульчора игроков если один хер скоро под себя тиму будет собирать пакетик.

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  4. rap-woiska 22.01.2020 21:07 # rap-woiska
    какие же каличи там в руководстве сидят

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