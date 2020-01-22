Мендеш допускает, что Фернандеш не перейдет в "Юнайтед"
Агент Жорже Мендеш сообщил, что переход полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша может не случиться в это трансферное окно.
Согласно слухам, сам Фернандеш уже согласовал условия контракта с "Юнайтед" и дал знать "Спортингу" о своем желании уехать в Манчестер в этом месяце.
Однако клуб из Лиссабона хочет за своего капитана 80 миллионов евро (68 млн. фунтов), и платить такие деньги за Бруну "красные дьяволы" не готовы.
Мендеш, представляющий интересы Фернандеша, не сомневается, что 25-летний полузащитник покинет "Спортинг" в этом году — но, возможно, не в это окно.
"Если он не уйдет сейчас, то точно уйдет летом, потому что "Спортинг" уже разговаривал с другими клубами. Кое-что произойдет, но я не уверен, сейчас или в конце сезона", — сообщил Мендеш Sky Sports.
22.01.2020 21:00
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Просто скамы
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ехехех Эдик топ
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Все верно, все верно! Нах покупать под сульчора игроков если один хер скоро под себя тиму будет собирать пакетик.
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какие же каличи там в руководстве сидят
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