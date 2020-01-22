Клопп: "Алиссон превзошел ожидания"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп похвалил своего голкипера Алиссона, заявив, что тот превзошел его ожидания.



В июле 2018 Алиссон перебрался к "красным" из "Ромы" за 64.6 млн. фунтов в статусе самого дорогого голкипера мира на тот момент.



С тех пор бразилец надежно защищает ворота команды Клоппа, а в минувший уикенд попал в газетные заголовки благодаря своему потрясающему пасу через полполя на Мохамеда Салаха в матче против "Манчестер Юнайтед".



Юрген чрезвычайно рад, что в его коллективе есть такой классный игрок, который вдобавок является прекрасным человеком.



"Мы знали, что получим от него как от голкипера, и да, он отлично справляется со своей работой. Но как человек он превзошел ожидания, потому что он просто выдающийся парень".



"У нас много очень хороших парней, но он особенный человек, и это замечательно, да. Его характер и его спокойствие очень нам помогают, и он заставляет сложные вещи выглядеть легкими".



"Однако он должен продолжать в том же духе. Будучи голкипером, ты можешь совершить одну ошибку, и мяч в воротах. Он не принимает свои успехи как само собой разумеющееся, и я отношусь к этому так же. Замечательно, что он у нас есть", — цитирует Клоппа Sky Sports.