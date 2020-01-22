Клопп подтвердил, что не собирается никого отпускать в январе

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что не собирается отпускать никого из своих игроков в январе.

Напомним, накануне пресса сообщила, что "красные" отклонили предложения "Ромы" и "Севильи" насчет аренду Джердана Шакири, но готовы обсудить продажу вингера за 25.5 млн. фунтов.



Однако прямо сейчас "Ливерпуль" приближается к своему первому в истории титулу Премьер-Лиги, и терять игроков никак не входит в планы Клоппа.



"На протяжении большей части декабря и января на нашей скамейке запасных было полно детей. Удивительных детей, но все же детей, поэтому как мы можем думать о том, чтобы отпустить кого-либо из игроков? Я не понимаю этого".



"Дело не в Шаке. Это касается всех. Мы просто должны сохранить их, чтобы уладить свою ситуацию, а не помогать с этим другим клубам".



"Если кто-нибудь обратится и попросит, как следует... Но этого нет".



"Возможно, они будут в отчаянии или вроде того, и тогда мы подумаем. Но с нашей стороны нет абсолютно никаких намерений отпустить кого-либо", — цитирует Клоппа Daily Mail.