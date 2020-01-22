"Арсенал" узнал цену за Левена Курзава

Левен Курзава "Арсеналу" придется выложить минимум 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов), чтобы заполучить левого защитника ПСЖ Левена Курзава в этом месяце.

Контракт 27-летнего француза с ПСЖ истекает в конце этого сезона, однако Левен заинтересован в смене клуба уже в это трансферное окно.

Курзава не является основным игроком в ПСЖ, проигрывая конкуренцию на своей позиции Хуану Бернату, а потому возможность перейти в "Арсенал", где левый фланг обороны оказался оголен из-за травм, видится привлекательной для Левена.

Однако The Telegraph стало известно, что чемпионы французской Лиги 1 хотят за Курзава компенсацию в размере 5-10 млн. евро. Заплатят ли "канониры" такую сумму, зависит от того, рассматривают они Левена в качестве краткосрочного или долгосрочного решения.


Метки Арсенал, Курзава, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 17:00

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  1. fc-oil 22.01.2020 18:36 # fc-oil
    Ну это для них слишком дорого.

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  2. mancunia-planet 22.01.2020 18:15 # mancunia-planet
    Неплохой вариант, и не так уж дорого

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  3. fc-zenit 22.01.2020 17:26 # fc-zenit
    Калосинак и Тирни сдохли, и этот сдохнет в гейклубе.

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  4. scauzer11 22.01.2020 17:24 # scauzer11
    они ещё за Пепе не отдали долг, а тут опять в ипотеку игрока брать))

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  5. rap-woiska 22.01.2020 17:14 # rap-woiska
    ну таких денег в арсенале нет

    придется ждать до лета

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  6. star69 22.01.2020 17:03 # star69
    Это же вообще чехлы. Надо брать.

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