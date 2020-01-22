"Арсенал" узнал цену за Левена Курзава
"Арсеналу" придется выложить минимум 5 миллионов евро (4.2 млн. фунтов), чтобы заполучить левого защитника ПСЖ Левена Курзава в этом месяце.
Контракт 27-летнего француза с ПСЖ истекает в конце этого сезона, однако Левен заинтересован в смене клуба уже в это трансферное окно.
Курзава не является основным игроком в ПСЖ, проигрывая конкуренцию на своей позиции Хуану Бернату, а потому возможность перейти в "Арсенал", где левый фланг обороны оказался оголен из-за травм, видится привлекательной для Левена.
Однако The Telegraph стало известно, что чемпионы французской Лиги 1 хотят за Курзава компенсацию в размере 5-10 млн. евро. Заплатят ли "канониры" такую сумму, зависит от того, рассматривают они Левена в качестве краткосрочного или долгосрочного решения.
22.01.2020 17:00
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Последние комментарии:
Ну это для них слишком дорого.
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Неплохой вариант, и не так уж дорого
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Калосинак и Тирни сдохли, и этот сдохнет в гейклубе.
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они ещё за Пепе не отдали долг, а тут опять в ипотеку игрока брать))
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ну таких денег в арсенале нет
придется ждать до лета
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Это же вообще чехлы. Надо брать.
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