Рэшфорд: "Я вернусь до конца сезона"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд заверил, что он еще сыграет в этом сезоне.
Неделю назад Рэшфорд получил двойной стрессовый перелом в спине, причем пресса называет крайне расплывчатые сроки насчет возвращения Маркуса в створ.
На своей пресс-конференции накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать, что Рэшфорд еще сыграет в этом сезоне, однако сам 22-летний англичанин не испытывает никаких сомнений.
"Спасибо, парни, я вернусь до конца сезона, чтобы, надеюсь, помочь моей команде финишировать в топ-4", — ответил Рэшфорд в твиттере на пожелание скорейшего восстановления от официального аккаунта Премьер-Лиги.
22.01.2020 16:00
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в створ?
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