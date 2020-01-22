Анчелотти: "Я проиграл финал Лиги Чемпионов, ведя в счете 3:0"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что не был шокирован тем, каким образом его команда упустила победу против "Ньюкасла" накануне вечером.

За минуту до истечения компенсированного времени вчерашнего матча на "Гудисон Парк" подопечные Анчелотти вели в счете 2:0, но до финального свистка позволили Флориану Лежену отличиться дважды и вырвать ничью.



Карло смотрит на этот результат философски, вспоминая, как в 2005 году его "Милан" в похожей манере проиграл финал Лиги Чемпионов против "Ливерпуля", ведя к перерыву в три мяча.



"Думаю, в футболе есть вещи, которые непредсказуемы. До их первого гола никто и подумать не мог, что они могут свести матч вничью. Не мог и я. Мы хорошо играли, однако мы должны смириться с результатом, потому что порой в футболе случаются вещи, которые тебе неподконтрольны".



"Конечно, в данный момент игроки очень расстроены, но я сказал им, что у меня больше подобного опыта. Я сказал им, что проиграл финал Лиги Чемпионов, ведя в счете 3:0, так что порой такое бывает", — цитирует Анчелотти The Independent.



