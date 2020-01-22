"Ньюкасл" хочет Данни Роуза
Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз может найти убежище в "Ньюкасле".
При Моуриньо в качестве главного тренера Роуз отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а непопадание Данни в заявку "шпор" на матч против "Уотфорда", по слухам, спровоцировало конфликт между игроком и тренером, хотя Жозе попытался замять эту историю.
Тем не менее, 29-летний Роуз не может позволить себе и дальше оставаться без игровой практики, если надеется поучаствовать в Евро-2020 со сборной Англии.
Как сообщает The Telegraph, эта ситуация не осталась без внимания "Ньюкасла", который страдает от эпидемии травм и лишь на днях потерял до конца сезона своего левого защитника Йетро Виллемса.
Однако "сороки" лишь готовы арендовать Данни, тогда как для "Тоттенхэма" предпочтительнее вариант с продажей, что ставит смену Роузом клуба в январе под угрозу.
22.01.2020 14:00
Просмотров: 527
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Левый защитник "Ньюкасла" Данни Роуз может найти убежище в "Тоттенхэме". ???
(ответить)
Сгнил в ттх, а мог перейти в клуб получше как уокер.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий