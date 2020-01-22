"Ньюкасл" хочет Данни Роуза

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз может найти убежище в "Ньюкасле".

При Моуриньо в качестве главного тренера Роуз отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а непопадание Данни в заявку "шпор" на матч против "Уотфорда", по слухам, спровоцировало конфликт между игроком и тренером, хотя Жозе попытался замять эту историю.



Тем не менее, 29-летний Роуз не может позволить себе и дальше оставаться без игровой практики, если надеется поучаствовать в Евро-2020 со сборной Англии.



Как сообщает The Telegraph, эта ситуация не осталась без внимания "Ньюкасла", который страдает от эпидемии травм и лишь на днях потерял до конца сезона своего левого защитника Йетро Виллемса.



Однако "сороки" лишь готовы арендовать Данни, тогда как для "Тоттенхэма" предпочтительнее вариант с продажей, что ставит смену Роузом клуба в январе под угрозу.