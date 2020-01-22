"Ньюкасл" хочет Данни Роуза

Данни Роуз Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз может найти убежище в "Ньюкасле".

При Моуриньо в качестве главного тренера Роуз отметился только одним появлением в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, а непопадание Данни в заявку "шпор" на матч против "Уотфорда", по слухам, спровоцировало конфликт между игроком и тренером, хотя Жозе попытался замять эту историю.

Тем не менее, 29-летний Роуз не может позволить себе и дальше оставаться без игровой практики, если надеется поучаствовать в Евро-2020 со сборной Англии.

Как сообщает The Telegraph, эта ситуация не осталась без внимания "Ньюкасла", который страдает от эпидемии травм и лишь на днях потерял до конца сезона своего левого защитника Йетро Виллемса.

Однако "сороки" лишь готовы арендовать Данни, тогда как для "Тоттенхэма" предпочтительнее вариант с продажей, что ставит смену Роузом клуба в январе под угрозу.


Метки Ньюкасл, Роуз, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 14:00

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  1. falla 22.01.2020 14:09 # falla
    Левый защитник "Ньюкасла" Данни Роуз может найти убежище в "Тоттенхэме". ???

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  2. slavik92 22.01.2020 14:04 # slavik92
    Сгнил в ттх, а мог перейти в клуб получше как уокер.

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