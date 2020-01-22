24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды
В среду, 22 января, тремя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 22:30 Онлайн-трансляция
После матчей вторника "Вест Хэм" возвышается над зоной вылета только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, тогда как осечка "Челси" накануне дарит "Лестеру" возможность укрепиться на третьей позиции. "Лисы" потерпели четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги и, должно быть, отчаянно жаждут вернуться в колею. "Лестер" проиграл только одну из 10 последних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата — 0:2 дома в мае 2018.
Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди удивительно быстро восстановился после операции на колене и может попасть в заявку, как минимум. Должны вернуться Бен Чилуэлл и Хамза Чоудури, пропустившие матч против "Бернли" по дисциплинарным соображениям.
Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон выбыл на месяц с травмой спины, а Андрей Ярмоленко вернется только в середине февраля. По-прежнему отсутствует и Мичейл Антонио.
ТОТТЕНХЭМ — НОРВИЧ 22:30 Онлайн-трансляция
В прошлый уикенд 10 миллиметров отделили "Тоттенхэм" от победы над "Уотфордом", и это означает, что команда Жозе Моуриньо по-прежнему не забивает с пенальти Харри Кейна, реализованного 28 декабря в матче против... как раз "Норвича", который в минувшую субботу одержал свою первую победу в 10 последних поединках чемпионата. В рамках Премьер-Лиги "канарейки" только дважды выигрывали на поле "шпор" — в 1993 и 2012 годах.
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле восстановился после травмы бедра, но Уго Льорис, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Харри Кейн остаются в лазарете.
Защитник "Норвича" Бен Годфри дисквалифицирован на этот матч. У Эмилиано Буэндиа проблема мышечного характера. Тимм Клозе, Марио Вранчич и Ральф Фарманн также трамированы.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 23:15 Онлайн-трансляция
Ничья "Челси" накануне в матче против "Арсенала" дарит "Манчестер Юнайтед" подходящую возможность, чтобы реабилитироваться за поражение 2:0 от "Ливерпуля" и приблизиться к топ-4. Однако "Бернли" в минувший уикенд прервал серию из четырех проигрышей подряд, одержав победу над "Лестером". К слову, то была первая победа "бордовых" над командой из верхней половины таблицы в этом сезоне — 10 из 11 предыдущих подобных матчей они проиграли. "Красные дьяволы" не знают поражений уже в 15 домашних встречах с "Бернли" в рамках высшего дивизиона, но семь из них — это ничьи.
Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд угодил в лазарет на срок до трех месяцев с травмой спины. Виктор Линделеф под вопросом из-за болезни.
Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон на пороге возвращения в строй после повреждения бедра. Эшли Барнс перенес операцию на грыже.
22.01.2020 13:25
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Последние комментарии:
Пацаны, чо там по Чемпси? Почти? Эхехехе
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По факту Челси уже года с 2012 не является полноценным топ-клубом, из года в года одни и те же проблемы: неукомплектованность состава звёздами, тренерская чехарда. Однако даже за это время взяли два АПЛ.
В то время как у ЛФК - 0 за всю историю Премьер-лиги))
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Доброе утро, лэм псы
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Парадоксально что Челси с лучшей и более яркой по сравнению с Ливерпулем игрой находится лишь на 4 месте, да с таким отставанием. Слабый состав, за исключением позиций Канте, Жоржа и Пулишича конечно даёт о себе знать.
Ливер же наконец после миллиардных трат обрёл какую никакую стабильность, пусть и все ещё много очков добывает на везении и "ошибках" судей.
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myu99
какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел
Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579
20.01.2020 14:17 #
myu99
мы узнали что anabanana вес ден дрочит у себя дома и он гей на самом деле держитес по далше от него
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76140/?c=1
(ответить)
А ты точно программист? А скажи что-нибудь на программистском?!
(ответить)
Дарова, ссульшеры.
(ответить)
В Телеграм Десктоп можно использовать несколько юзеров одновременно?
(ответить)
Как же хорошо болеть за Сити. Сидишь попиваешь чаек, смотришь на 12 трофеев за 10 лет и ждешь завершения небольшой перестройки состава, идя при этом комфортно на 2 месте. В то время как портовые девственники трясутся лишь бы не проиграть нам свою первую АПЛ. Потом на радостях пережахают друг друга в сраки и пропадут как обычно лет на 5-10.
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После игры с «Ливерпулем» легенда «дьяволов» Рой Кин поддержал норвежца и попросил дать ему время:
«Дайте Сульшеру поработать. Дайте ему немного времени. Фрэнк Лэмпард проиграл с «Челси» восемь матчей, однако по какой-то причине у него всё хорошо. Может, потому что он англичанин? Сульшеру надо дать ещё один год».
Пока тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» пытается вернуться в топ, клуб продолжает бить всевозможные антирекорды. Например, после декабрьской ничьей с «Астон Виллой» «Юнайтед» выдал худший старт в истории Премьер-Лиги. После четырнадцати туров у «дьяволов» было 18 очков. Последний раз так плохо команда стартовала в 1988 году. Тогда клуб закончил сезон на одиннадцатом месте. На данный момент команда располагается на пятой строчке, уступая четвертому «Челси» 5 очков.
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У Сульшера все плохо: фан «МЮ» отказался от сезонного абонемента и готов посещать «Энфилд»
Лол
(ответить)
Из 4-х мячей в ворота Арсенала за два матча, Абрахам поучаствовал непосредственно и косвенно в 3-х: Забил, заработал пенку, заработал угловой, после которого забили.
И есть Миши на замену, который с 2х метров перед воротами херачит по трибунам.
Но нового форварда пенсы покупать, конечно же, не будут - зачем, поломанного Абрахама хватит.
(ответить)
31.01.2018 18:06 #
lfc-mad-fan13
можно было бы еще счетчик лайков и дизлайков прикреплять к комментарию
(ответить)
31.01.2018 18:07 #
mihajlo
Уже в работе.
(ответить)
31.01.2018 18:10 #
lfc-mad-fan13
Отлично. Может еще какие апдэйты будут? Новые фичи появятся?
Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6592810
Два года тип «лайки» делает
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Сегодня нужна победа МЮ
(ответить)
ну что за топарь? https://www.youtube.com/watch?v=cFGdPVH65FI
(ответить)
01.02.2020 Лестер — Челси Премьер-лига
17.02.2020 Челси — Манчестер Юнайтед Премьер-лига
22.02.2020 Челси — Тоттенхэм Премьер-лига
25.02.2020 Челси — Бавария Лига Чемпионов
29.02.2020 Борнмут — Челси Премьер-лига
Пизда пенсам в ферврале...
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ну фотку нашли ван дейк говорит давай реш поимей меня в жопу а реш ему в атвет да пошел ты я не гей
Источник: http://fapl.ru/posts/76176/?c=1
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Бывший воспитанник Ливерпуля спиздил еду прямо из-под носа игрока Челсеа - все что надо знать о английском футболе.
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Сначала хотел написать, что последние 5 матчей ЛФК были сложными и против топов
Ливерпуль 2-0 Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм 0-1 Ливерпуль
Ливерпуль 2-0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 1-0 Вулверхэмптон
Лестер 0-4 Ливерпуль
Но потом посмотрел в таблицу и понял, что это были середняки.. Ну кроме Лестора, офк
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Да ну мы можем попасть в 4ку и лигу чемпионов
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