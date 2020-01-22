24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

Даниэль Джеймс и Джеймс Тарковски В среду, 22 января, тремя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 22:30 Онлайн-трансляция

После матчей вторника "Вест Хэм" возвышается над зоной вылета только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, тогда как осечка "Челси" накануне дарит "Лестеру" возможность укрепиться на третьей позиции. "Лисы" потерпели четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги и, должно быть, отчаянно жаждут вернуться в колею. "Лестер" проиграл только одну из 10 последних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата — 0:2 дома в мае 2018.

Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди удивительно быстро восстановился после операции на колене и может попасть в заявку, как минимум. Должны вернуться Бен Чилуэлл и Хамза Чоудури, пропустившие матч против "Бернли" по дисциплинарным соображениям.

Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон выбыл на месяц с травмой спины, а Андрей Ярмоленко вернется только в середине февраля. По-прежнему отсутствует и Мичейл Антонио.

ТОТТЕНХЭМ — НОРВИЧ 22:30 Онлайн-трансляция

В прошлый уикенд 10 миллиметров отделили "Тоттенхэм" от победы над "Уотфордом", и это означает, что команда Жозе Моуриньо по-прежнему не забивает с пенальти Харри Кейна, реализованного 28 декабря в матче против... как раз "Норвича", который в минувшую субботу одержал свою первую победу в 10 последних поединках чемпионата. В рамках Премьер-Лиги "канарейки" только дважды выигрывали на поле "шпор" — в 1993 и 2012 годах.

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле восстановился после травмы бедра, но Уго Льорис, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Харри Кейн остаются в лазарете.

Защитник "Норвича" Бен Годфри дисквалифицирован на этот матч. У Эмилиано Буэндиа проблема мышечного характера. Тимм Клозе, Марио Вранчич и Ральф Фарманн также трамированы.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 23:15 Онлайн-трансляция

Ничья "Челси" накануне в матче против "Арсенала" дарит "Манчестер Юнайтед" подходящую возможность, чтобы реабилитироваться за поражение 2:0 от "Ливерпуля" и приблизиться к топ-4. Однако "Бернли" в минувший уикенд прервал серию из четырех проигрышей подряд, одержав победу над "Лестером". К слову, то была первая победа "бордовых" над командой из верхней половины таблицы в этом сезоне — 10 из 11 предыдущих подобных матчей они проиграли. "Красные дьяволы" не знают поражений уже в 15 домашних встречах с "Бернли" в рамках высшего дивизиона, но семь из них — это ничьи.

Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд угодил в лазарет на срок до трех месяцев с травмой спины. Виктор Линделеф под вопросом из-за болезни.

Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон на пороге возвращения в строй после повреждения бедра. Эшли Барнс перенес операцию на грыже.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 13:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 22.01.2020 15:14 # hammersmith
    Пацаны, чо там по Чемпси? Почти? Эхехехе

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  2. idel 22.01.2020 15:01 # idel
    По факту Челси уже года с 2012 не является полноценным топ-клубом, из года в года одни и те же проблемы: неукомплектованность состава звёздами, тренерская чехарда. Однако даже за это время взяли два АПЛ.
    В то время как у ЛФК - 0 за всю историю Премьер-лиги))

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  3. hammersmith 22.01.2020 14:58 # hammersmith
    Доброе утро, лэм псы

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  4. idel 22.01.2020 14:57 # idel
    Парадоксально что Челси с лучшей и более яркой по сравнению с Ливерпулем игрой находится лишь на 4 месте, да с таким отставанием. Слабый состав, за исключением позиций Канте, Жоржа и Пулишича конечно даёт о себе знать.
    Ливер же наконец после миллиардных трат обрёл какую никакую стабильность, пусть и все ещё много очков добывает на везении и "ошибках" судей.

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  5. anabanana94 22.01.2020 14:53 # anabanana94
    myu99

    какиета люди типа anabanana хочет по полной отсосат где он никто не видел

    Источник: http://fapl.ru/posts/76128/?c=1#c7075579

    20.01.2020 14:17 #
    myu99

    мы узнали что anabanana вес ден дрочит у себя дома и он гей на самом деле держитес по далше от него
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/76140/?c=1

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  6. lfc-krr 22.01.2020 14:48 # lfc-krr
    А ты точно программист? А скажи что-нибудь на программистском?!

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  7. muaxaxaxa 22.01.2020 14:46 # muaxaxaxa
    Дарова, ссульшеры.

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  8. largo-winch 22.01.2020 14:41 # largo-winch
    В Телеграм Десктоп можно использовать несколько юзеров одновременно?

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  9. superglor 22.01.2020 14:35 # superglor
    Как же хорошо болеть за Сити. Сидишь попиваешь чаек, смотришь на 12 трофеев за 10 лет и ждешь завершения небольшой перестройки состава, идя при этом комфортно на 2 месте. В то время как портовые девственники трясутся лишь бы не проиграть нам свою первую АПЛ. Потом на радостях пережахают друг друга в сраки и пропадут как обычно лет на 5-10.

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  10. slash-lfc 22.01.2020 14:27 # slash-lfc
    После игры с «Ливерпулем» легенда «дьяволов» Рой Кин поддержал норвежца и попросил дать ему время:

    «Дайте Сульшеру поработать. Дайте ему немного времени. Фрэнк Лэмпард проиграл с «Челси» восемь матчей, однако по какой-то причине у него всё хорошо. Может, потому что он англичанин? Сульшеру надо дать ещё один год».

    Пока тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» пытается вернуться в топ, клуб продолжает бить всевозможные антирекорды. Например, после декабрьской ничьей с «Астон Виллой» «Юнайтед» выдал худший старт в истории Премьер-Лиги. После четырнадцати туров у «дьяволов» было 18 очков. Последний раз так плохо команда стартовала в 1988 году. Тогда клуб закончил сезон на одиннадцатом месте. На данный момент команда располагается на пятой строчке, уступая четвертому «Челси» 5 очков.

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  11. slash-lfc 22.01.2020 14:24 # slash-lfc
    У Сульшера все плохо: фан «МЮ» отказался от сезонного абонемента и готов посещать «Энфилд»

    Лол

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  12. ry-l 22.01.2020 14:20 # ry-l
    Из 4-х мячей в ворота Арсенала за два матча, Абрахам поучаствовал непосредственно и косвенно в 3-х: Забил, заработал пенку, заработал угловой, после которого забили.

    И есть Миши на замену, который с 2х метров перед воротами херачит по трибунам.

    Но нового форварда пенсы покупать, конечно же, не будут - зачем, поломанного Абрахама хватит.

    (ответить)

  13. kler 22.01.2020 14:15 # kler
    31.01.2018 18:06 #
    lfc-mad-fan13

    можно было бы еще счетчик лайков и дизлайков прикреплять к комментарию
    (ответить)
    31.01.2018 18:07 #
    mihajlo

    Уже в работе.
    (ответить)
    31.01.2018 18:10 #
    lfc-mad-fan13

    Отлично. Может еще какие апдэйты будут? Новые фичи появятся?

    Источник: http://fapl.ru/posts/60268/?c=1#c6592810

    Два года тип «лайки» делает

    (ответить)

  14. slash-lfc 22.01.2020 14:14 # slash-lfc
    Сегодня нужна победа МЮ

    (ответить)

  15. scholes18 22.01.2020 14:03 # scholes18
    ну что за топарь? https://www.youtube.com/watch?v=cFGdPVH65FI

    (ответить)

  16. ry-l 22.01.2020 13:57 # ry-l
    01.02.2020 Лестер — Челси Премьер-лига
    17.02.2020 Челси — Манчестер Юнайтед Премьер-лига
    22.02.2020 Челси — Тоттенхэм Премьер-лига
    25.02.2020 Челси — Бавария Лига Чемпионов
    29.02.2020 Борнмут — Челси Премьер-лига

    Пизда пенсам в ферврале...

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  17. lexa-arsenal 22.01.2020 13:53 # lexa-arsenal
    ну фотку нашли ван дейк говорит давай реш поимей меня в жопу а реш ему в атвет да пошел ты я не гей

    Источник: http://fapl.ru/posts/76176/?c=1

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  18. gavriil 22.01.2020 13:52 # gavriil
    Бывший воспитанник Ливерпуля спиздил еду прямо из-под носа игрока Челсеа - все что надо знать о английском футболе.

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  19. lfc-krr 22.01.2020 13:52 # lfc-krr
    Сначала хотел написать, что последние 5 матчей ЛФК были сложными и против топов

    Ливерпуль 2-0 Манчестер Юнайтед
    Тоттенхэм 0-1 Ливерпуль
    Ливерпуль 2-0 Шеффилд Юнайтед
    Ливерпуль 1-0 Вулверхэмптон
    Лестер 0-4 Ливерпуль

    Но потом посмотрел в таблицу и понял, что это были середняки.. Ну кроме Лестора, офк

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  20. xah 22.01.2020 13:49 # xah
    Да ну мы можем попасть в 4ку и лигу чемпионов

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