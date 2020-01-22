24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 22 января, тремя поединками продолжится 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — ВЕСТ ХЭМ 22:30 Онлайн-трансляция



После матчей вторника "Вест Хэм" возвышается над зоной вылета только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, тогда как осечка "Челси" накануне дарит "Лестеру" возможность укрепиться на третьей позиции. "Лисы" потерпели четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги и, должно быть, отчаянно жаждут вернуться в колею. "Лестер" проиграл только одну из 10 последних встреч с "молотобойцами" в рамках чемпионата — 0:2 дома в мае 2018.



Полузащитник "Лестера" Уилфрид Ндиди удивительно быстро восстановился после операции на колене и может попасть в заявку, как минимум. Должны вернуться Бен Чилуэлл и Хамза Чоудури, пропустившие матч против "Бернли" по дисциплинарным соображениям.



Вингер "Вест Хэма" Фелипе Андерсон выбыл на месяц с травмой спины, а Андрей Ярмоленко вернется только в середине февраля. По-прежнему отсутствует и Мичейл Антонио.



ТОТТЕНХЭМ — НОРВИЧ 22:30 Онлайн-трансляция



В прошлый уикенд 10 миллиметров отделили "Тоттенхэм" от победы над "Уотфордом", и это означает, что команда Жозе Моуриньо по-прежнему не забивает с пенальти Харри Кейна, реализованного 28 декабря в матче против... как раз "Норвича", который в минувшую субботу одержал свою первую победу в 10 последних поединках чемпионата. В рамках Премьер-Лиги "канарейки" только дважды выигрывали на поле "шпор" — в 1993 и 2012 годах.



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле восстановился после травмы бедра, но Уго Льорис, Бен Дэвис, Мусса Сиссоко и Харри Кейн остаются в лазарете.



Защитник "Норвича" Бен Годфри дисквалифицирован на этот матч. У Эмилиано Буэндиа проблема мышечного характера. Тимм Клозе, Марио Вранчич и Ральф Фарманн также трамированы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БЕРНЛИ 23:15 Онлайн-трансляция



Ничья "Челси" накануне в матче против "Арсенала" дарит "Манчестер Юнайтед" подходящую возможность, чтобы реабилитироваться за поражение 2:0 от "Ливерпуля" и приблизиться к топ-4. Однако "Бернли" в минувший уикенд прервал серию из четырех проигрышей подряд, одержав победу над "Лестером". К слову, то была первая победа "бордовых" над командой из верхней половины таблицы в этом сезоне — 10 из 11 предыдущих подобных матчей они проиграли. "Красные дьяволы" не знают поражений уже в 15 домашних встречах с "Бернли" в рамках высшего дивизиона, но семь из них — это ничьи.



Нападающий "Юнайтед" Маркус Рэшфорд угодил в лазарет на срок до трех месяцев с травмой спины. Виктор Линделеф под вопросом из-за болезни.



Полузащитник "Бернли" Йоханн Берг Гудмундссон на пороге возвращения в строй после повреждения бедра. Эшли Барнс перенес операцию на грыже.