"Шеффилд Юнайтед" обсуждает продление аренды Хендерсона

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер поведал, что его клуб уже обсуждает с "Манчестер Юнайтед" продление аренды голкипера Дина Хендерсона на третий сезон подряд.

Став лучшим голкипером Чемпионшипа в прошлом сезоне, Хендерсон совершенно не затерялся и на уровне Премьер-Лиги.



22-летний англичанин снова подтвердил свой высокий класс во вторник вечером, совершив несколько блестящих сейвов в матче против "Манчестер Сити", включая отраженный пенальти Габриэля Жезуса.



Уайлдер надеется, что Хендерсон задержится в Шеффилде и на следующий сезон, а также сватает своего подопечного в сборную Англии, в которую Дин впервые был вызван во время последнего международного перерыва.



"Если в "Манчестер Юнайтед" примут решение отправить его к нам еще на год, мы определенно будем рады этому. Мы уже разговаривали об этом, но он игрок "Манчестер Юнайтед", и только им решать, что будет".



"Я знаю, что в сборной Англии высокая конкуренция. Но там должны быть очень хорошие голкиперы, чтобы опережать его".



"Он все еще ребенок. Он выдающимся образом выступает, пока я здесь. Он не безгрешен, и этого нельзя ожидать в столь молодом возрасте. Но он обладает способностью учиться и демонстрирует силу духа", — цитирует Уайлдера Sky Sports.