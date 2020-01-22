"Шеффилд Юнайтед" обсуждает продление аренды Хендерсона

Дин Хендерсон Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер поведал, что его клуб уже обсуждает с "Манчестер Юнайтед" продление аренды голкипера Дина Хендерсона на третий сезон подряд.

Став лучшим голкипером Чемпионшипа в прошлом сезоне, Хендерсон совершенно не затерялся и на уровне Премьер-Лиги.

22-летний англичанин снова подтвердил свой высокий класс во вторник вечером, совершив несколько блестящих сейвов в матче против "Манчестер Сити", включая отраженный пенальти Габриэля Жезуса.

Уайлдер надеется, что Хендерсон задержится в Шеффилде и на следующий сезон, а также сватает своего подопечного в сборную Англии, в которую Дин впервые был вызван во время последнего международного перерыва.

"Если в "Манчестер Юнайтед" примут решение отправить его к нам еще на год, мы определенно будем рады этому. Мы уже разговаривали об этом, но он игрок "Манчестер Юнайтед", и только им решать, что будет".

"Я знаю, что в сборной Англии высокая конкуренция. Но там должны быть очень хорошие голкиперы, чтобы опережать его".

"Он все еще ребенок. Он выдающимся образом выступает, пока я здесь. Он не безгрешен, и этого нельзя ожидать в столь молодом возрасте. Но он обладает способностью учиться и демонстрирует силу духа", — цитирует Уайлдера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Хендерсон, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 12:00

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Последние комментарии:




  1. udaff 22.01.2020 13:25 # udaff
    Если пацан продолжит в таком же духе развиваться, то через пару-тройку лет вполне может подвинуть ДДХ с рамы. Конечно, при условии, если он никуда не уйдёт в условиях отсутствия игровой практики.

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  2. sssuso 22.01.2020 13:19 # sssuso
    Лучший в текущем сезоне после Алиссона.

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  3. largo-winch 22.01.2020 13:15 # largo-winch
    Зачем МЮ 4 крутых вратаря? 1 отдали в аренду и на том спасибо! там еще есть Грант и Ромеро в случае чего, ахуеть МЮ Кладбище вратарей

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  4. mancunia-planet 22.01.2020 12:42 # mancunia-planet
    Норм пеналь потащил вчера

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  5. vyrentz 22.01.2020 12:09 # vyrentz
    На голову сильнее Дыр Хеи. И зп, небось, в десять раз меньше

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