Сульшер не может обещать, что Рэшфорд еще сыграет в этом сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не смог пообещать, что нападающий Маркус Рэшфорд непременно вернется до конца сезона.

Английская пресса уверена, что двойной стрессовый перелом в спине вывел Рэшфорда, забившего 19 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, из строя на срок от полутора до трех месяцев.



При этом экс-нападающий "красных дьяволов" Робин Ван Перси предупредил, что из-за аналогичной травмы он пропустил в юности четыре месяца, что для Маркуса фактически бы означало завершение сезона.



Когда накануне Сульшера спросили, может ли Рэшфорд пропустить остаток сезона, Оле Гуннар не смог дать внятного ответа, лишь заверив, что Маркус получит возможность тщательно залечить свою спину.



"Маркус получит так много времени, как ему нужно, чтобы выздороветь. Мы не собираемся рисковать им недолеченным".



"У меня лучший медицинский штаб в стране, и я уверен, когда Маркус вернется, он будет на 100 процентов в порядке", — цитирует Сульшера Evening Standard.