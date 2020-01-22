Гвардиола рад, что Лапорт вернулся

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своей радостью от возвращения в строй защитника Эмерика Лапорта.

Лишь на прошлой неделе возобновив полноценные тренировки после травмы колена, во вторник вечером Лапорт впервые с августа вышел на футбольное поле и помог "горожанам" одержать победу 0:1 над "Шеффилд Юнайтед".



25-летний француз провел на поле 78 минут, а "Сити", лишь дважды сохранивший свои ворота на замке в 12 предыдущих матчах, позволил "клинкам" нанести только один удар в створ. Гвардиола очень рад, что снова может рассчитывать на такого важного игрока.



"Когда он в форме, то для меня он является лучшим левым центральным защитником в мире. Представьте, когда лучшие команды в мире теряют своих лучших центральных защитников, — нам очень его не хватало".



"Он специалист по игре левой ногой, он силен в воздухе и хорош в подыгрыше. Мы знали, что он не может провести все 90 минут, и мы были готовы к этому перед матчем, но Эрик Гарсия — тоже невероятный парень".



"Я рад, что дал ему возможность сыграть 65-70 минут. Это хороший первый шаг, и я надеюсь, он поможет нам в остатке сезона. Он так важен для того, как мы должны играть. Он обладает характером и настроем, у него есть все необходимые качества", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.