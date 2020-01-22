Абрахэм получил травмву лодыжки против "Арсенала"
Ничья 2:2 против "Арсенала" была омрачена для "Челси" травмой нападающего Тэмми Абрахэма.
Абрахэм повредил свою лодыжку в единоборстве с защитником Робом Холдингом в концовке матча на "Стэмфорд Бридж". Тэмми потребовалась помощь медицинского персонала, чтобы покинуть поле после финального свистка.
Теперь состояние 22-летнего англичанина, забившего 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, должны оценить доктора.
"Он приложил лед к своей лодыжке, но я пока не разговаривал с ним, поэтому не знаю".
"У нас есть игроки, чтобы справиться с его потерей, но я надеюсь, он не выбыл на несколько недель. Но если это так, то у нас есть кому сыграть", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.
22.01.2020 08:00
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Здоровья
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Ну хоть пару матчей без этого "супер-форварда"
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Иди на покой на месяц
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После вчерашнего матча между «Челси» и «Арсеналом», который закончился со счётом 2:2, к Фрэнку Лэмпарду было много вопросов по поводу игры, но прежде всего всех интересовали трансферы. Ведь скоро закрытие трансферного окна, да и игра «Челси» будто намекает на то, что клубу необходимы усиления.
У Лэмпарда спросили по поводу Кавани или других нападающих. Наставник «Челси» ответил максимально чётко: «Я не большой поклонник того, чтобы обращать внимание на возраст футболистов. Я могу лишь сказать, что нам необходимо повышать процент ударов что заканчиваются голами. Я уже не раз упоминал об этом. Я не могу сказать точно, что мы подпишем какого-то форварда этой зимой. Но мы однозначно рассматриваем такой вариант и находимся в поиске лучших вариантов».
Комментарии Фрэнка явно дают понять, что он хочет нового нападающего, однако пока что не получается ни с кем договориться о трансфере.
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Сука...только Кариус спасет Челси,ну или Кокорин
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Блиад да что же такое...не прет Френку
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