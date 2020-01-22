Абрахэм получил травмву лодыжки против "Арсенала"

Ничья 2:2 против "Арсенала" была омрачена для "Челси" травмой нападающего Тэмми Абрахэма.

Абрахэм повредил свою лодыжку в единоборстве с защитником Робом Холдингом в концовке матча на "Стэмфорд Бридж". Тэмми потребовалась помощь медицинского персонала, чтобы покинуть поле после финального свистка.



Теперь состояние 22-летнего англичанина, забившего 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, должны оценить доктора.



"Он приложил лед к своей лодыжке, но я пока не разговаривал с ним, поэтому не знаю".



"У нас есть игроки, чтобы справиться с его потерей, но я надеюсь, он не выбыл на несколько недель. Но если это так, то у нас есть кому сыграть", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.