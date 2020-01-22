Абрахэм получил травмву лодыжки против "Арсенала"

Тэмми Абрахэм Ничья 2:2 против "Арсенала" была омрачена для "Челси" травмой нападающего Тэмми Абрахэма.

Абрахэм повредил свою лодыжку в единоборстве с защитником Робом Холдингом в концовке матча на "Стэмфорд Бридж". Тэмми потребовалась помощь медицинского персонала, чтобы покинуть поле после финального свистка.

Теперь состояние 22-летнего англичанина, забившего 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, должны оценить доктора.

"Он приложил лед к своей лодыжке, но я пока не разговаривал с ним, поэтому не знаю".

"У нас есть игроки, чтобы справиться с его потерей, но я надеюсь, он не выбыл на несколько недель. Но если это так, то у нас есть кому сыграть", — цитирует главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.


Метки Абрахэм, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 08:00

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  1. masta 22.01.2020 09:12 # masta
    Здоровья

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  2. slavik92 22.01.2020 09:01 # slavik92
    Ну хоть пару матчей без этого "супер-форварда"

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  3. danyar 22.01.2020 08:16 # danyar
    Иди на покой на месяц

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  4. liverpool1892est 22.01.2020 08:13 # liverpool1892est
    После вчерашнего матча между «Челси» и «Арсеналом», который закончился со счётом 2:2, к Фрэнку Лэмпарду было много вопросов по поводу игры, но прежде всего всех интересовали трансферы. Ведь скоро закрытие трансферного окна, да и игра «Челси» будто намекает на то, что клубу необходимы усиления.

    У Лэмпарда спросили по поводу Кавани или других нападающих. Наставник «Челси» ответил максимально чётко: «Я не большой поклонник того, чтобы обращать внимание на возраст футболистов. Я могу лишь сказать, что нам необходимо повышать процент ударов что заканчиваются голами. Я уже не раз упоминал об этом. Я не могу сказать точно, что мы подпишем какого-то форварда этой зимой. Но мы однозначно рассматриваем такой вариант и находимся в поиске лучших вариантов».

    Комментарии Фрэнка явно дают понять, что он хочет нового нападающего, однако пока что не получается ни с кем договориться о трансфере.

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  5. liverpool1892est 22.01.2020 08:08 # liverpool1892est
    Сука...только Кариус спасет Челси,ну или Кокорин

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  6. liverpool1892est 22.01.2020 08:06 # liverpool1892est
    Блиад да что же такое...не прет Френку

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