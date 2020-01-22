Лэмпард: "С лучшей реализацией "Челси" имел бы на 10 очков больше"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда недосчиталась минимум 10 очков в этом сезоне из-за плохой реализации своих моментов.

Накануне вечером "синие" были вынуждены довольствоваться только ничейным результатом против "Арсенала" (2:2), который более двух третей матча действовал вдесятером.



Как это уже нередко бывало в нынешнем сезоне, "Челси" снова не смог воплотить свое игровое преимущество в голы, и это раздражает Лэмпарда.



"Мы на четвертой позиции, и это довольно неплохо, но мы знаем, что у нас в активе должно было быть на 10 очков больше, как минимум, если судить по игре. Все мы должны уделить внимание этим малейшим деталям".



"Мы знаем, как команды играют здесь против нас. Они приезжают сюда и обороняются 11 игроками, создавая нам проблемы, как это было сегодня. Правды ради, "Арсенал" был вдесятером, поэтому можно понять, что они сыграли таким образом, и я думаю, они довольно неплохо оборонялись в своей штрафной площади".



"Однако мы должны смотреть на себя и признать, что повторилась прежняя история. Мы много создаем, но на этом уровне нужно лучше пользоваться своими моментами".



"Я не люблю злоупотреблять статистикой, но по соотношению забитых голов к ожидаемым голам мы худшие в лиге, хотя по количеству созданных моментов мы уступаем только "Ливерпулю". Это два показателя, которые характеризуют нашу игру сейчас", — цитирует Лэмпарда The Telegraph.