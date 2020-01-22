"Юнайтед" предложил 30 млн. фунтов за 16-летнего Беллингема

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение в размере более 30 миллионов фунтов о покупке 16-летнего полузащитника "Бирмингема" Джуда Беллингема.

В данный момент Беллингем остается на юниорском контракте с зарплатой в 145 фунтов в неделю, но 29 июня Джуду исполнится 17, и тогда он сможет заключить выгодное соглашение как профессионал.



Вполне вероятно, что Беллингем сделает это не в "Бирмингеме", а в более серьезном клубе. Среди заинтересованных в английском вундеркинде клубов значатся "Барселона", дортмундская "Боруссия и "Ливерпуль".



Однако первым свой шаг сделал "Юнайтед", который с недавних пор не жалеет денег на лучших доморощенных талантов. Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" ожидают ответа на свое предложение.



"Бирмингему" будет сложно устоять перед столь внушительной суммой, потому что "браммиз" испытывают серьезные финансовые проблемы, которые привели к снятию девяти очков с клуба в Чемпионшипе.



Добавим, что в августе Беллингем стал самым молодым дебютантом в истории "Бирмингема" — 16 лет и 38 дней. К настоящему моменту Джуд сыграл уже 25 матчей за первую команду, заслужив хвалебные отзывы.