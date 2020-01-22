"Арсенал" вдесятером добыл ничью против "Челси"
Дважды забивая вдесятером, "Арсенал" смог добыть ничью в противостоянии с "Челси" — 2:2.
По сравнению с поражением 1:0 от "Ньюкасла" в старте у "синх" вышли Эмерсон Палмери и Матео Ковачич, заменив Риса Джеймса и Мейсона Маунта.
В старт "канониров" вернулся Эктор Беллерин, заменив Эйнсли Мэйтланд-Найлса и получив капитанскую повязку. Сократис Папастатопулос так и не поправился к дерби.
В начале матча "Челси" смотрелся предпочтительнее, создав несколько опасных моментов, но удар Ковачича был заблокирован Шкодраном Мустафи, а попытка Андреса Кристенсена поразить ворота головой после подачи углового оказалась неточной. На 15-й минуте мяч, наконец, попал в створ, но Абрахэму не удалось пробить головой голкипера "Арсенала" Бернда Лено.
На 16-й минуте был еще один острый эпизод. После передачи Каллума Хадсон-Одои мяч опустился сверху на перекладину. На этом отрезке гости оказались заперты на своей половине поля.
В конце концов "канониры" дрогнули под давлением. Оказавшись под прессингом, Мустафи сделал неудачную передачу назад, которую перехватил Абрахэм. Догонять бывшего одноклубника бросился Давид Луис, но остановил Тэмми с нарушением правил. В результата рефери достал из кармана красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо — 1:0.
Оставшись вдесятером, "Арсенал" был вынужден полностью сосредоточиться на обороне. Попытки контратаковать с помощью одного-двух игроков были просто жалкими.
В остатке тайма и затем после перерыва "синие" искали второй гол, но явных моментов для этого не имели — их атаки были слишком предсказуемы для соперника.
А на 63-й минуте случилось неожиданное. Гости отбились после углового, и Мустафи вынес мяч головой на Габриэля Мартинелли, который совершил забег со своей половины поля до чужой штрафной и хладнокровно переиграл Кепу Аррисабалагу — 1:1. Это был первый удар "канониров" в створ, причем отличиться юному бразильцу помог тот факт, что Нголо Канте поскользнулся в центральном круге.
На некоторое время "Челси" оказался в замешательстве, но затем принялся яростно атаковать. На 80-й минуте вышедший на замену Росс Баркли бил затылком, но Лено выловил мяч из ближнего угла.
На 84-й минуте натиск хозяев принес плоды. Сыграв на опережение у ближней штанги, Сесар Аспиликуэта в касание отправил мяч в ворота после сильного прострела Хадсон-Одои — 2:1.
Однако это был еще не конец. Спустя три минуты Беллерин, получив мяч на дальнем краю штрафной площади, оторвался от опекуна и нанес удар с линии площадки в дальний угол ворот — 2:2.
Заключительные минуты прошли с преимуществом "синих", но "канониры" уже не отпустили ничью.
"Арсеналу" не удалось выиграть этот важнейший матч, однако "канониры" с 26-й минуты действовали вдесятером и за это время смогли дважды забить при отсутствии моментов как таковых. "Челси" продолжает рисковать своим местом в топ-4, раздавая очки налево и направо.
"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче
22.01.2020 01:10
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перестрелочка
(ответить)
Кепа не причем
в большистве против обороны с мустафи, луизом, только вышедшим бельерином и 18 летним вингером не забить даже 3
(ответить)
Бля погоняло Ломбард охуенное))
(ответить)
Если 80 лямов бачей по 10ке выложить вдоль ворот на сб, то имхо получится лучше чем сейчас.
А если их еще на гривны обменять.
(ответить)
Ломбард < Сколари
(ответить)
Руководство: "мы ожидаем закончить сезон в топ-4"
Тоже руководство: "но трансферов не жди"
(ответить)
Сидят Абрамович и Грановкская, проебывпют матч за матчем,голодают. Что делать? Решили свои половые органы
в ломбард сдать. Грановская на разведку пошла. Приходит, а Роман
и спрашивает:
- Ну что, узнала, старая?
Грановская:
- Да вот узнала: 3 рубля 80 копеек...
- А что так мало?
- Как мало? Ну вот смотри: чернобурка 3 рубля, синий шнурок
80 копеек.... ВЫВОД! ЛОМБАРД - СИНИЙ ШНУРОК АБРАМОВИЧА
(ответить)
Какие проблемы с кепой при чем тут кепа
)))))))))0000000
(ответить)
Причём тут Кепа? Если у команды единственная тактика это простреливать в штрафную, матч за мачтем одно и тоже, миллион моментов и они не могут них а по другому сыграть, не креативности них р е на
(ответить)
А какие проблемы с кепой? (С)
Кееек пинсы, хуле
(ответить)
чолсе нужен вратарь, способный отбить хотя бы один удар за матч. и все наладится.
(ответить)
Вратаря нет, нападающий длинный беспонтовый негрилла, тренера нет, хозина нет, трасферов нет... Итог? Ломбард аут!
(ответить)
Не смогли победить игравший в меньшинстве аналсенал ухахах говнилси блять))
(ответить)
ахахаха гпенсы с победкой)))
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все, абсолютно все ссут на гпенсов))))
(ответить)
ТОТТЕНХЭМ ЛУЧШАЯ КОМАНДА ЛОНДОНА!
(ответить)
сутулый, ломбард или специалист call-центра?
(ответить)
Позорная игра Челси,в большинстве не смогли обыграть донный Арсенал, Лэмпард без идейный тренер,это плачевно
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Абрамхам кстати судя по прическе уже готовится в фастфуде подрабатывать, все лучше чем в щелси
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хай данилы, вы реально крейзи если считаете, что тимо вернер пойдет играть за ливерпук
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Бывает, не расстраивайтесь)))
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