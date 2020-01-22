"Арсенал" вдесятером добыл ничью против "Челси"

Габриэль Мартинелли Дважды забивая вдесятером, "Арсенал" смог добыть ничью в противостоянии с "Челси" — 2:2.

По сравнению с поражением 1:0 от "Ньюкасла" в старте у "синх" вышли Эмерсон Палмери и Матео Ковачич, заменив Риса Джеймса и Мейсона Маунта.

В старт "канониров" вернулся Эктор Беллерин, заменив Эйнсли Мэйтланд-Найлса и получив капитанскую повязку. Сократис Папастатопулос так и не поправился к дерби.

В начале матча "Челси" смотрелся предпочтительнее, создав несколько опасных моментов, но удар Ковачича был заблокирован Шкодраном Мустафи, а попытка Андреса Кристенсена поразить ворота головой после подачи углового оказалась неточной. На 15-й минуте мяч, наконец, попал в створ, но Абрахэму не удалось пробить головой голкипера "Арсенала" Бернда Лено.

На 16-й минуте был еще один острый эпизод. После передачи Каллума Хадсон-Одои мяч опустился сверху на перекладину. На этом отрезке гости оказались заперты на своей половине поля.

В конце концов "канониры" дрогнули под давлением. Оказавшись под прессингом, Мустафи сделал неудачную передачу назад, которую перехватил Абрахэм. Догонять бывшего одноклубника бросился Давид Луис, но остановил Тэмми с нарушением правил. В результата рефери достал из кармана красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо — 1:0.

Оставшись вдесятером, "Арсенал" был вынужден полностью сосредоточиться на обороне. Попытки контратаковать с помощью одного-двух игроков были просто жалкими.

В остатке тайма и затем после перерыва "синие" искали второй гол, но явных моментов для этого не имели — их атаки были слишком предсказуемы для соперника.

А на 63-й минуте случилось неожиданное. Гости отбились после углового, и Мустафи вынес мяч головой на Габриэля Мартинелли, который совершил забег со своей половины поля до чужой штрафной и хладнокровно переиграл Кепу Аррисабалагу — 1:1. Это был первый удар "канониров" в створ, причем отличиться юному бразильцу помог тот факт, что Нголо Канте поскользнулся в центральном круге.

На некоторое время "Челси" оказался в замешательстве, но затем принялся яростно атаковать. На 80-й минуте вышедший на замену Росс Баркли бил затылком, но Лено выловил мяч из ближнего угла.

На 84-й минуте натиск хозяев принес плоды. Сыграв на опережение у ближней штанги, Сесар Аспиликуэта в касание отправил мяч в ворота после сильного прострела Хадсон-Одои — 2:1.

Однако это был еще не конец. Спустя три минуты Беллерин, получив мяч на дальнем краю штрафной площади, оторвался от опекуна и нанес удар с линии площадки в дальний угол ворот — 2:2.

Заключительные минуты прошли с преимуществом "синих", но "канониры" уже не отпустили ничью.

"Арсеналу" не удалось выиграть этот важнейший матч, однако "канониры" с 26-й минуты действовали вдесятером и за это время смогли дважды забить при отсутствии моментов как таковых. "Челси" продолжает рисковать своим местом в топ-4, раздавая очки налево и направо.

"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 01:10

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  1. wengerrrro 22.01.2020 02:03 # wengerrrro
    https://sun5-4.userapi.com/c856020/v856020994/1d63ad/eTZqWj-M_78.jpg
    перестрелочка

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  2. wengerrrro 22.01.2020 02:02 # wengerrrro
    Кепа не причем
    в большистве против обороны с мустафи, луизом, только вышедшим бельерином и 18 летним вингером не забить даже 3

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  3. slash-lfc 22.01.2020 02:02 # slash-lfc
    Бля погоняло Ломбард охуенное))

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  4. imf-tau 22.01.2020 02:00 # imf-tau
    Если 80 лямов бачей по 10ке выложить вдоль ворот на сб, то имхо получится лучше чем сейчас.

    А если их еще на гривны обменять.

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  5. asnural 22.01.2020 02:00 # asnural
    Ломбард < Сколари

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  6. ry-l 22.01.2020 01:54 # ry-l
    Руководство: "мы ожидаем закончить сезон в топ-4"

    Тоже руководство: "но трансферов не жди"

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  7. asnural 22.01.2020 01:54 # asnural
    Сидят Абрамович и Грановкская, проебывпют матч за матчем,голодают. Что делать? Решили свои половые органы
    в ломбард сдать. Грановская на разведку пошла. Приходит, а Роман
    и спрашивает:
    - Ну что, узнала, старая?
    Грановская:
    - Да вот узнала: 3 рубля 80 копеек...
    - А что так мало?
    - Как мало? Ну вот смотри: чернобурка 3 рубля, синий шнурок
    80 копеек.... ВЫВОД! ЛОМБАРД - СИНИЙ ШНУРОК АБРАМОВИЧА

    (ответить)

  8. hammersmith 22.01.2020 01:53 # hammersmith
    Какие проблемы с кепой при чем тут кепа
    )))))))))0000000

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  9. emeraldwarden 22.01.2020 01:50 # emeraldwarden
    Причём тут Кепа? Если у команды единственная тактика это простреливать в штрафную, матч за мачтем одно и тоже, миллион моментов и они не могут них а по другому сыграть, не креативности них р е на

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  10. hammersmith 22.01.2020 01:50 # hammersmith
    А какие проблемы с кепой? (С)
    Кееек пинсы, хуле

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  11. acceptodessa 22.01.2020 01:49 # acceptodessa
    чолсе нужен вратарь, способный отбить хотя бы один удар за матч. и все наладится.

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  12. asnural 22.01.2020 01:47 # asnural
    Вратаря нет, нападающий длинный беспонтовый негрилла, тренера нет, хозина нет, трасферов нет... Итог? Ломбард аут!

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  13. hammersmith 22.01.2020 01:46 # hammersmith
    Не смогли победить игравший в меньшинстве аналсенал ухахах говнилси блять))

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  14. gunars 22.01.2020 01:43 # gunars
    ахахаха гпенсы с победкой)))


    ________________________________
    все, абсолютно все ссут на гпенсов))))

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  15. anabanana94 22.01.2020 01:43 # anabanana94
    ТОТТЕНХЭМ ЛУЧШАЯ КОМАНДА ЛОНДОНА!

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  16. wengerrrro 22.01.2020 01:42 # wengerrrro
    сутулый, ломбард или специалист call-центра?

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  17. knijnik 22.01.2020 01:41 # knijnik
    Позорная игра Челси,в большинстве не смогли обыграть донный Арсенал, Лэмпард без идейный тренер,это плачевно

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  18. wengerrrro 22.01.2020 01:37 # wengerrrro
    Абрамхам кстати судя по прическе уже готовится в фастфуде подрабатывать, все лучше чем в щелси

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  19. coon4 22.01.2020 01:37 # coon4
    хай данилы, вы реально крейзи если считаете, что тимо вернер пойдет играть за ливерпук

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  20. nemovista 22.01.2020 01:37 # nemovista
    Бывает, не расстраивайтесь)))

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