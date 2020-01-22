"Арсенал" вдесятером добыл ничью против "Челси"

Дважды забивая вдесятером, "Арсенал" смог добыть ничью в противостоянии с "Челси" — 2:2.

По сравнению с поражением 1:0 от "Ньюкасла" в старте у "синх" вышли Эмерсон Палмери и Матео Ковачич, заменив Риса Джеймса и Мейсона Маунта.



В старт "канониров" вернулся Эктор Беллерин, заменив Эйнсли Мэйтланд-Найлса и получив капитанскую повязку. Сократис Папастатопулос так и не поправился к дерби.



В начале матча "Челси" смотрелся предпочтительнее, создав несколько опасных моментов, но удар Ковачича был заблокирован Шкодраном Мустафи, а попытка Андреса Кристенсена поразить ворота головой после подачи углового оказалась неточной. На 15-й минуте мяч, наконец, попал в створ, но Абрахэму не удалось пробить головой голкипера "Арсенала" Бернда Лено.



На 16-й минуте был еще один острый эпизод. После передачи Каллума Хадсон-Одои мяч опустился сверху на перекладину. На этом отрезке гости оказались заперты на своей половине поля.



В конце концов "канониры" дрогнули под давлением. Оказавшись под прессингом, Мустафи сделал неудачную передачу назад, которую перехватил Абрахэм. Догонять бывшего одноклубника бросился Давид Луис, но остановил Тэмми с нарушением правил. В результата рефери достал из кармана красную карточку и назначил пенальти, который реализовал Жоржиньо — 1:0.



Оставшись вдесятером, "Арсенал" был вынужден полностью сосредоточиться на обороне. Попытки контратаковать с помощью одного-двух игроков были просто жалкими.



В остатке тайма и затем после перерыва "синие" искали второй гол, но явных моментов для этого не имели — их атаки были слишком предсказуемы для соперника.



А на 63-й минуте случилось неожиданное. Гости отбились после углового, и Мустафи вынес мяч головой на Габриэля Мартинелли, который совершил забег со своей половины поля до чужой штрафной и хладнокровно переиграл Кепу Аррисабалагу — 1:1. Это был первый удар "канониров" в створ, причем отличиться юному бразильцу помог тот факт, что Нголо Канте поскользнулся в центральном круге.



На некоторое время "Челси" оказался в замешательстве, но затем принялся яростно атаковать. На 80-й минуте вышедший на замену Росс Баркли бил затылком, но Лено выловил мяч из ближнего угла.



На 84-й минуте натиск хозяев принес плоды. Сыграв на опережение у ближней штанги, Сесар Аспиликуэта в касание отправил мяч в ворота после сильного прострела Хадсон-Одои — 2:1.



Однако это был еще не конец. Спустя три минуты Беллерин, получив мяч на дальнем краю штрафной площади, оторвался от опекуна и нанес удар с линии площадки в дальний угол ворот — 2:2.



Заключительные минуты прошли с преимуществом "синих", но "канониры" уже не отпустили ничью.



"Арсеналу" не удалось выиграть этот важнейший матч, однако "канониры" с 26-й минуты действовали вдесятером и за это время смогли дважды забить при отсутствии моментов как таковых. "Челси" продолжает рисковать своим местом в топ-4, раздавая очки налево и направо.



"Челси" — "Арсенал". Отчет о матче