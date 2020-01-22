Агуэро принес "Сити" победу в Шеффилде

Серхио Агуэро Вышедший на замену Серхио Агуэро принес "Манчестер Сити" тяжелую победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 0:1.

В старте у "клинков" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Мухамед Бешич и Билли Шарп появились вместо Джона Лундстрема и Лиса Муссе.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе сделать семь перестановок, оказав доверие Эмерику Лапорту, Николасу Отаменди, Кайлу Уолкеру, Александру Зинченко, Родри, Рияду Махрезу и Габриэлю Жезусу.

Матч начался в невысоком темпе, а на 13-й минуте болельщики "Сити" схватились за сердце — под едва выздоровевшего Лапорта грубейшим образом подкатился Бешич. Эмерику было больно, но он все-таки продолжил игру, а грубиян получил желтую карточку.

Первый же опасный момент возник на 19-й минуте, когда гостям удалась атака на скорости. Рахим Стерлинг бил в касание из центра штрафной после передачи Рияда Махреза, однако голкипер хозяев Дин Хендерсон выручил свою команду.

Спустя шесть минут Хендерсон совершил еще один блестящий сейв, коленом отразив удар Отаменди в падении через себя.

На кружева соперника "Шеффилд Юнайтед" отвечал жесткостью, граничившей с грубостью. Именно это едва не подвело "клинков" на 35-й минуте. Просочившись через двух защитников в штрафной, о третьего Махрез споткнулся и заставил рефери назначить пенальти. Однако поймавший кураж Хендерсон отразил удар Жезуса с 11-метровой отметки. В остатке тайма "Сити" не имел явных моментов.

Во втором тайме "клинки" сосредоточились на сдерживании соперника и делали это уверенно. Вдобавок хозяева редко, но довольно метко контратаковали.

После перерыва Хендерсону уже не приходилось творить чудес, поэтому Гвардиола обратился к своему козырю в лице Агуэро. Появившись на замену на 67-й минуте, уже спустя пять минут Серхио отличился, во вратарской подставив ногу под шикарный прострел Кевина Де Брюйне с правого края штрафной — 0:1.

Остаток матча "горожане" предпочли провести надежно, никуда не торопясь. "Шеффилд Юнайтед" не имел шансов избежать поражения и пару раз едва не пропустил второй гол.

Выезд в Шеффилд получился тяжелейшим для "Сити". "Клинки" наглядно продемонстрировали, почему занимают столь высокое место в таблице, однако высочайшее мастерство Кевина Де Брюйне и голевое чутье Серхио Агуэро предрешили судьбу матча.

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.01.2020 00:25

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 22.01.2020 01:19 # anabanana94
    После такой игры пенсы ещё претендуют на место в 4-ке?) Просто забудьте!

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  2. m-ballack 22.01.2020 01:15 # m-ballack
    Лол, глянул календарь чесле - привет зона ЛЕ.

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  3. lexa-arsenal 22.01.2020 01:13 # lexa-arsenal
    Канте теперь пёс Мартинелли, ахххах .

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  4. asnural 22.01.2020 01:13 # asnural
    Ломбард, бери своего Абрамяна и пиздуй нахуй

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  5. arsenalekc 22.01.2020 01:12 # arsenalekc
    Ну что тут скажешь... Почтильси почти победил однако)
    У кризисного Арсенала да еще и в большинстве.
    Прайд оф ландан:))

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  6. akado 22.01.2020 01:12 # akado
    В следующем туре МЮ на 4 будет уже.

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  7. acceptodessa 22.01.2020 01:12 # acceptodessa
    пепа еще на пару позиций подвинулся. донный гамасек

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  8. asnural 22.01.2020 01:11 # asnural
    Ломбард, пашол на хуй

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  9. lovrentiy 22.01.2020 01:10 # lovrentiy
    Челси 19 ударов 2 гола, Гунеры 2 удара, 2 гола.

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  10. fc-oil 22.01.2020 01:10 # fc-oil
    Кепа просто дыркач дыркачей

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  11. chelsea-69 22.01.2020 01:09 # chelsea-69
    Убежал в подтрибунку, не стал всем подряд лапки жать

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  12. butch 22.01.2020 01:09 # butch
    Отличный матч, долго запрягали, но бодрая концовка все поправила

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  13. lovrentiy 22.01.2020 01:09 # lovrentiy
    Самый топовый матч на седня.

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  14. thegodfather 22.01.2020 01:08 # thegodfather
    СОСАТЬ ПЕНСОМРАЗИ

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  15. cristean2 22.01.2020 01:08 # cristean2
    позор 6лядь

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  16. m-ballack 22.01.2020 01:08 # m-ballack
    Аснл молодцы, годно сыграли, несмотря на Луизку. Кепа красава, усыпите этого топаря.

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  17. slash-lfc 22.01.2020 01:07 # slash-lfc
    Почтилси((

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  18. only--liverpool 22.01.2020 01:07 # only--liverpool
    Веселый матч)))

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  19. yamateh 22.01.2020 01:07 # yamateh
    впезду выкиньте этих каличей с четверки что за чемпионат сука донная команда идет четвертым где это видано

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  20. chelsiukpro 22.01.2020 01:07 # chelsiukpro
    Ладно нечейка нормально с беды! Пусть Арсеналь порадуется

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