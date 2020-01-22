Агуэро принес "Сити" победу в Шеффилде
Вышедший на замену Серхио Агуэро принес "Манчестер Сити" тяжелую победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 0:1.
В старте у "клинков" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Мухамед Бешич и Билли Шарп появились вместо Джона Лундстрема и Лиса Муссе.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе сделать семь перестановок, оказав доверие Эмерику Лапорту, Николасу Отаменди, Кайлу Уолкеру, Александру Зинченко, Родри, Рияду Махрезу и Габриэлю Жезусу.
Матч начался в невысоком темпе, а на 13-й минуте болельщики "Сити" схватились за сердце — под едва выздоровевшего Лапорта грубейшим образом подкатился Бешич. Эмерику было больно, но он все-таки продолжил игру, а грубиян получил желтую карточку.
Первый же опасный момент возник на 19-й минуте, когда гостям удалась атака на скорости. Рахим Стерлинг бил в касание из центра штрафной после передачи Рияда Махреза, однако голкипер хозяев Дин Хендерсон выручил свою команду.
Спустя шесть минут Хендерсон совершил еще один блестящий сейв, коленом отразив удар Отаменди в падении через себя.
На кружева соперника "Шеффилд Юнайтед" отвечал жесткостью, граничившей с грубостью. Именно это едва не подвело "клинков" на 35-й минуте. Просочившись через двух защитников в штрафной, о третьего Махрез споткнулся и заставил рефери назначить пенальти. Однако поймавший кураж Хендерсон отразил удар Жезуса с 11-метровой отметки. В остатке тайма "Сити" не имел явных моментов.
Во втором тайме "клинки" сосредоточились на сдерживании соперника и делали это уверенно. Вдобавок хозяева редко, но довольно метко контратаковали.
После перерыва Хендерсону уже не приходилось творить чудес, поэтому Гвардиола обратился к своему козырю в лице Агуэро. Появившись на замену на 67-й минуте, уже спустя пять минут Серхио отличился, во вратарской подставив ногу под шикарный прострел Кевина Де Брюйне с правого края штрафной — 0:1.
Остаток матча "горожане" предпочли провести надежно, никуда не торопясь. "Шеффилд Юнайтед" не имел шансов избежать поражения и пару раз едва не пропустил второй гол.
Выезд в Шеффилд получился тяжелейшим для "Сити". "Клинки" наглядно продемонстрировали, почему занимают столь высокое место в таблице, однако высочайшее мастерство Кевина Де Брюйне и голевое чутье Серхио Агуэро предрешили судьбу матча.
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
22.01.2020 00:25
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После такой игры пенсы ещё претендуют на место в 4-ке?) Просто забудьте!
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Лол, глянул календарь чесле - привет зона ЛЕ.
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Канте теперь пёс Мартинелли, ахххах .
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Ломбард, бери своего Абрамяна и пиздуй нахуй
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Ну что тут скажешь... Почтильси почти победил однако)
У кризисного Арсенала да еще и в большинстве.
Прайд оф ландан:))
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В следующем туре МЮ на 4 будет уже.
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пепа еще на пару позиций подвинулся. донный гамасек
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Ломбард, пашол на хуй
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Челси 19 ударов 2 гола, Гунеры 2 удара, 2 гола.
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Кепа просто дыркач дыркачей
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Убежал в подтрибунку, не стал всем подряд лапки жать
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Отличный матч, долго запрягали, но бодрая концовка все поправила
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Самый топовый матч на седня.
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СОСАТЬ ПЕНСОМРАЗИ
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позор 6лядь
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Аснл молодцы, годно сыграли, несмотря на Луизку. Кепа красава, усыпите этого топаря.
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Почтилси((
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Веселый матч)))
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впезду выкиньте этих каличей с четверки что за чемпионат сука донная команда идет четвертым где это видано
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Ладно нечейка нормально с беды! Пусть Арсеналь порадуется
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