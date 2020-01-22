Агуэро принес "Сити" победу в Шеффилде

Вышедший на замену Серхио Агуэро принес "Манчестер Сити" тяжелую победу в гостях у "Шеффилд Юнайтед" — 0:1.

В старте у "клинков" произошло два изменения относительно предыдущего матча. Мухамед Бешич и Билли Шарп появились вместо Джона Лундстрема и Лиса Муссе.



Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола позволил себе сделать семь перестановок, оказав доверие Эмерику Лапорту, Николасу Отаменди, Кайлу Уолкеру, Александру Зинченко, Родри, Рияду Махрезу и Габриэлю Жезусу.



Матч начался в невысоком темпе, а на 13-й минуте болельщики "Сити" схватились за сердце — под едва выздоровевшего Лапорта грубейшим образом подкатился Бешич. Эмерику было больно, но он все-таки продолжил игру, а грубиян получил желтую карточку.



Первый же опасный момент возник на 19-й минуте, когда гостям удалась атака на скорости. Рахим Стерлинг бил в касание из центра штрафной после передачи Рияда Махреза, однако голкипер хозяев Дин Хендерсон выручил свою команду.



Спустя шесть минут Хендерсон совершил еще один блестящий сейв, коленом отразив удар Отаменди в падении через себя.



На кружева соперника "Шеффилд Юнайтед" отвечал жесткостью, граничившей с грубостью. Именно это едва не подвело "клинков" на 35-й минуте. Просочившись через двух защитников в штрафной, о третьего Махрез споткнулся и заставил рефери назначить пенальти. Однако поймавший кураж Хендерсон отразил удар Жезуса с 11-метровой отметки. В остатке тайма "Сити" не имел явных моментов.



Во втором тайме "клинки" сосредоточились на сдерживании соперника и делали это уверенно. Вдобавок хозяева редко, но довольно метко контратаковали.



После перерыва Хендерсону уже не приходилось творить чудес, поэтому Гвардиола обратился к своему козырю в лице Агуэро. Появившись на замену на 67-й минуте, уже спустя пять минут Серхио отличился, во вратарской подставив ногу под шикарный прострел Кевина Де Брюйне с правого края штрафной — 0:1.



Остаток матча "горожане" предпочли провести надежно, никуда не торопясь. "Шеффилд Юнайтед" не имел шансов избежать поражения и пару раз едва не пропустил второй гол.



Выезд в Шеффилд получился тяжелейшим для "Сити". "Клинки" наглядно продемонстрировали, почему занимают столь высокое место в таблице, однако высочайшее мастерство Кевина Де Брюйне и голевое чутье Серхио Агуэро предрешили судьбу матча.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити". Отчет о матче