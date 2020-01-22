Джек Грилиш предан "Астон Вилле"

Полузащитник "Астон Виллы" Джек Грилиш заверил свой клуб, что не помышляет об отъезде из Бирмингема в это трансферное окно.

Несмотря на то, что перед стартом 24-го тура "вилланы" находятся в зоне вылета, лично Грилиш может занести этот сезон себе в актив. Джек забил семь голов и отдал пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги, утвердившись в качестве лидера команды.



Согласно слухам, своей блестящий игрой Грилиш сделал себя кандидатом на вызов в сборную Англии и привлек интерес больших клубов вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма".



Однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждает, что в данный момент 24-летний полузащитник полностью сосредоточен на выступлении за свой родной клуб.



Джек будет готов к диалогу насчет своего будущего только по окончании сезона. Если "Астон Вилла" не удержится в Премьер-Лиге, уход игрока будет практически предопределен.