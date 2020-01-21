"Барселона" хочет арендовать Обамеянга
"Барселона" готова попытаться взять нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга в аренду до конца сезона.
Как стало известно Goal, в понедельник все высшее руководство "Барселоны" собралось, чтобы обсудить реакцию клуба на травму Луиса Суареса.
В ходе этой встречи было решено сделать Обамеянга своей приоритетной целью на остаток зимнего трансферного окна.
На "Ноу Камп" прекрасно осведомлены, что 30-летний габонец уже вступил в заключительные 18 месяцев по своему контракту с "Арсеналом", а переговоры о новой сделке находятся в тупике.
Однако "Барселона" рассматривает Пьер-Эмерика лишь в качестве краткосрочного решения, планируя в конце сезона потратиться на молодого Лаутаро Мартинеса из "Интера", поэтому "канониры" едва ли всерьез отнесутся к предложению каталонского клуба об аренде Обамеянга на шесть месяцев.
21.01.2020 23:00
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Че там курите?
Какой смысл в этом для Арсенала?
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