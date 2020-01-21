"Ливерпуль" не будет покупать Вернера

"Ливерпуль" не планирует покупать нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера в это трансферное окно и, скорее всего, не будет этого делать в следующее.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп известен как большой и давний поклонник таланта Вернера, однако Sky Sports утверждает, что победители Лиги Чемпионов не собираются предпринимать никаких конкретных действий в отношении Тимо.



В остатке сезона "Ливерпуль" продолжит следить за развитием игрока сборной Германии, как и несколько других европейских клубов, включая "Челси".



На текущей неделе немецкое издание Bild сообщило, что "Ливерпуль" является наиболее предпочтительным направлением для Вернера, однако Sky Sports не ожидает, что "красные" решатся выдвинуть свое предложение по Тимо, даже грядущим летом.



По слухам, такой довольно прохладный интерес к Вернеру обусловлен тем, что "Ливерпуль" не может гарантировать Тимо место в стартовом составе. А тратить 51 миллион фунтов, которые прописаны в контракте нападающего в качестве отступных, на игрока ротации на "Энфилде" не считают разумным.