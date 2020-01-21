Сульшер отказывается брать на себя вину за травму Рэшфорда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не считает, что травма спины Маркуса Рэшфорда — следствие того, что клуб недостаточно бережно обращался с нападающим.

Напомним, Рэшфорд выбыл из строя на срок до трех месяцев из-за двойного стрессового перелома в спине. Маркус получил эту травму, проведя всего 15 минут на поле в матче Кубка Англии против "Вулверхэмптона" на прошлой неделе.



По словам Сульшера, Рэшфорд впервые пожаловался на спину после матча против "Бернли" 28 декабря, однако то была проблема другого характера. Оле Гуннар считает претензии к себе и своим медикам необоснованными.



"Он пропустит какое-то время. Он получит необходимое время на восстановление. Мы всегда хотим укреплять свой состав и ищем для этого возможности, но я не могу обсуждать это сейчас".



"Нет, это не та травма, что прежде. Впервые он слегка пожаловался на спину после матча против "Бернли", но мы обеспечили ему настолько хороший уход, насколько могли".



"Он получил несколько дней отдыха, чтобы подлечиться, мы снимали его с игры во время матчей, а затем внезапно случилась эта новая травма. Прежде у него не было проблем данного характера".



"Маркус в порядке, он позитивно настроен. Это не то, чего он хотел, но он никогда не унывает. Он хочет вернуться как можно скорее и безопаснее, и мы дадим ему это время. Когда он будет чувствовать себя готовым, и доктора дадут добро, он вернется", — цитирует Сульшера The Telegraph.