"Вулверхэмптон" купил эквадорского таланта
"Вулверхэмптон" совершил свое перво приобретение в это трансферное окно, заполучив нападающего эквадорской "Барселоны" Леонардо Кампану.
Ранее в январе "волки" попрощались с Патриком Кутроне, который ушел в "Фиорентину" на правах аренды с последующим выкупом. Изначально клуб с "Молинью" был нацелен на Хван Хи Чхана, однако "Ред Булл" не смог позволить себе продать еще одного нападающего после расставания с Эрлингом Бреутом Холандом.
Подыскивая другого нападающего на трансферном рынке, "Вулверхэмптон" остановил свой выбор ни перспективном Кампане, который к своим 19 годам сыграл четыре матча за взрослую сборную Эквадора.
Леонардо, лучший бомбардир прошлогоднего Чемпионата Южной Америки среди команд U-20, заключил с "волками" контракт на три с половиной года. Сумма трансфера не разглашается.
21.01.2020 20:00
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Чего то оно не очень похоже на девятнадцатилетнего!
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