"Вулверхэмптон" совершил свое перво приобретение в это трансферное окно, заполучив нападающего эквадорской "Барселоны" Леонардо Кампану.

Ранее в январе "волки" попрощались с Патриком Кутроне, который ушел в "Фиорентину" на правах аренды с последующим выкупом. Изначально клуб с "Молинью" был нацелен на Хван Хи Чхана, однако "Ред Булл" не смог позволить себе продать еще одного нападающего после расставания с Эрлингом Бреутом Холандом.



Подыскивая другого нападающего на трансферном рынке, "Вулверхэмптон" остановил свой выбор ни перспективном Кампане, который к своим 19 годам сыграл четыре матча за взрослую сборную Эквадора.



Леонардо, лучший бомбардир прошлогоднего Чемпионата Южной Америки среди команд U-20, заключил с "волками" контракт на три с половиной года. Сумма трансфера не разглашается.