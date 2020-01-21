Моуриньо отрицает конфликт с Роузом

Наставник "Тоттенхэма" развеял слухи насчет своей стычки с защитником Данни Роузом во время тренировки.

По слухам, Роуз был шокирован тем, что Моуриньо оставил его вне заявки на безголевой матч против "Уотфорда" в субботу, предпочтя использовать слева в обороне юного Яфета Тангангу.



Моуриньо объяснял отсутствие Роуза проблемами подопечного со спиной, что дополнительно разозлило Данни, который, как утверждает Daily Mail, на повышенных тонах пообщался с Жозе в воскресенье.



Также журналисты отметили, что в понедельник Роуз занимался отдельно от общей группы, однако Моуриньо не признает наличие какого-либо конфликта.



"Нет, между мной и Данни нет проблем. Я не знаю, что вы имеете ввиду под "витавшим в воздухе напряжением", но у меня нет никаких проблем с ним. У меня хорошие отношения со своими игроками, и я люблю с ними работать. Вот и все".



"Он не попал в заявку на матч у "Уотфордом", потому что у нас есть молодой левый защитник в лице Райана Сессеньона, которого мы хотим развивать, и это была отличная возможность дать ему шанс. А также потому, что Данни не был феноменален против "Ливерпуля".



"Затем поздно вечером в четверг, перед матчем с "Уотфордом", мне позвонили из нашего медицинского штаба и сказали, что Данни обратился к ним с жалобой на спину и не будет тренироваться нормально на следующий день".



"Это было небольшим сюрпризом, что в пятницу он смог тренироваться, но я все равно решил сыграть с Тангангой в старте и Райаном в запасе. Такова ситуация", — цитирует Моуриньо Sky Sports.