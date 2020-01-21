"Ньюкасл" арендовал Набиля Бенталеба

"Ньюкасл" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Шальке-04" и сборной Алжира Набиля Бенталеба.

В данный момент "сороки" испытывают колоссальные кадровые проблемы, и в матче против "Эвертона" во вторник вечером рискуют недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.



Помочь главному тренеру "Ньюкасла" Стиву Брюсу справиться с эпидемией травм будет призван Бенталеб, который ранее в своей карьере сыграл 66 матчей за "Тоттенхэм".



Цвета "Шальке-04" Набиль представлял с августа 2016, приняв участие в 97 матчах и забив 19 голов. В Гельзенкирхене 25-летний полузащитник получил опыт выступлений в Лиге Чемпионов, а со сборной Алжира Набиль поучаствовал в ЧМ-2014 и Кубках Африки 2015 и 2017 годов.



Стоит отметить, что "Ньюкасл" получил опцию выкупа Бенталеба в конце сезона — ориентировочно за 8.5 млн. фунтов.



"Я очень рад вернуться в Премьер-Лигу, особенно с помощью такого клуба, как "Ньюкасл". Этот проект по-настоящему заинтересовал меня. Я был преисполнен желания вернуться в Премьер-Лигу. Я сразу увидел, что тренер верит в меня, как и клуб. Думаю, это идеальный переход для меня", — сообщил Набиль.