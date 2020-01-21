"Ливерпуль" отклонил два предложения по аренде Шакири

Джердан Шакири "Ливерпуль" отклонил два предложения насчет аренды Джердана Шакири, но, возможно, будет готов продать швейцарского вингера в это трансферное окно.

По информации The Telegraph, с намерением арендовать Шакири на остаток сезона к "красным" обратились "Рома" и "Севилья".

Оба предложения были отклонены — главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не хочет ослаблять состав своей команды посреди сезона, даже если речь идет об игроке ротации.

На "Энфилде" не приветствуют интерес к Шакири, но вместе с тем готовы подумать о продаже 28-летнего швейцарца, если кто-нибудь предложит за него 25.5 млн. фунтов — почти вдвое больше той суммы, за которую Джердан был куплен у "Стоука" летом 2018.

В этом сезоне Премьер-Лиги Шакири отметился только двумя появлениями в стартовом составе, и расставание с Джерданом теоретически не будет проблемой для Клоппа благодаря прихода из "Ред Булл" Такуми Минамино.


Метки Ливерпуль, Рома, Севилья, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. abrec 21.01.2020 17:53 # abrec
    По сути одной голевой передачей на Вейналдума в матче с барсой оправдал уплаченные деньги

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  2. martingor 21.01.2020 17:22 # martingor
    бараны его отпускать забыли сколько раз он вытаскивал по концове матч Шакири идиальный для подмен и для КА и Кала

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  3. gerrard08 21.01.2020 17:22 # gerrard08
    Жаль его по человечески, надо летом отпускать его и покупать кого-то, кем не будут пренебрегать

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  4. liverpool1892est 21.01.2020 17:07 # liverpool1892est
    Да блиад бесплатно отдайте это полено,толку как от бестолковых постов пиздальеро

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