"Ливерпуль" отклонил два предложения по аренде Шакири
"Ливерпуль" отклонил два предложения насчет аренды Джердана Шакири, но, возможно, будет готов продать швейцарского вингера в это трансферное окно.
По информации The Telegraph, с намерением арендовать Шакири на остаток сезона к "красным" обратились "Рома" и "Севилья".
Оба предложения были отклонены — главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не хочет ослаблять состав своей команды посреди сезона, даже если речь идет об игроке ротации.
На "Энфилде" не приветствуют интерес к Шакири, но вместе с тем готовы подумать о продаже 28-летнего швейцарца, если кто-нибудь предложит за него 25.5 млн. фунтов — почти вдвое больше той суммы, за которую Джердан был куплен у "Стоука" летом 2018.
В этом сезоне Премьер-Лиги Шакири отметился только двумя появлениями в стартовом составе, и расставание с Джерданом теоретически не будет проблемой для Клоппа благодаря прихода из "Ред Булл" Такуми Минамино.
21.01.2020 17:00
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Последние комментарии:
По сути одной голевой передачей на Вейналдума в матче с барсой оправдал уплаченные деньги
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бараны его отпускать забыли сколько раз он вытаскивал по концове матч Шакири идиальный для подмен и для КА и Кала
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Жаль его по человечески, надо летом отпускать его и покупать кого-то, кем не будут пренебрегать
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Да блиад бесплатно отдайте это полено,толку как от бестолковых постов пиздальеро
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