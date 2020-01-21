"Ливерпуль" отклонил два предложения по аренде Шакири

"Ливерпуль" отклонил два предложения насчет аренды Джердана Шакири, но, возможно, будет готов продать швейцарского вингера в это трансферное окно.

По информации The Telegraph, с намерением арендовать Шакири на остаток сезона к "красным" обратились "Рома" и "Севилья".



Оба предложения были отклонены — главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не хочет ослаблять состав своей команды посреди сезона, даже если речь идет об игроке ротации.



На "Энфилде" не приветствуют интерес к Шакири, но вместе с тем готовы подумать о продаже 28-летнего швейцарца, если кто-нибудь предложит за него 25.5 млн. фунтов — почти вдвое больше той суммы, за которую Джердан был куплен у "Стоука" летом 2018.



В этом сезоне Премьер-Лиги Шакири отметился только двумя появлениями в стартовом составе, и расставание с Джерданом теоретически не будет проблемой для Клоппа благодаря прихода из "Ред Булл" Такуми Минамино.