"Челси" не уверен насчет покупки Кавани
Огромные запросы Эдинсона Кавани по зарплате ставят под угрозу переход нападающего ПСЖ в "Челси".
Как сообщает Evening Standard, "синие" действительно изучают возможность приглашения Кавани в январе, несмотря на то, что в конце сезона Эдинсон может стать свободным агентом.
ПСЖ хочет за уругвайца, который в следующем месяце отметит 33-летие, 15 миллионов фунтов в качестве компенсации, и это остужает интерес к Кавани со стороны европейских клубов, включая "Атлетико".
Но еще большим препятствием видятся ожидания самого Эдинсона по зарплате. Ветеран хочет контракт минимум на 18 месяцев с жалованием в 360 тыс. фунтов в неделю, а также внушительный бонус за переход.
Такого рода трансфер, с учетом всех составляющих, обошелся бы "Челси" в сумму свыше 50 млн. фунтов, поэтому "синие" полны сомнений, несмотря на то, что главный тренер Фрэнк Лэмпард отчаянно нуждается в усилении нападения.
21.01.2020 16:00
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