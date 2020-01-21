24-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 21 января, шестью поединками стартует 24-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БОРНМУТ — БРАЙТОН 22:30



"Борнмут" находится просто в ужасной форме, проиграв 10 из 12 последних матчей в Премьер-Лиге. Впрочем, "Брайтон" тоже не блещет и может похвастать лишь одной победой в восьми последних поединках чемпионата, причем эта победа пришлась как раз на домашнюю встречу с "вишенками". "Борнмут" ни разу не уступил в пяти последних домашних матчах чемпионата против "чаек", выиграв четыре из них.



Защитник "Борнмута" Стив Кук дисквалифицирован на этот матч за свой сейв рукой в минувший уикенд. Ллойд Келли едва залечил лодыжку и бедро.



Единственными потерями "Брайтона" остаются Дэн Бернс и Хосе Искьердо.



АСТОН ВИЛЛА — УОТФОРД 22:30



Это будет матч огромной важности для тех и других, потому что команды разделены всего одним очком — и границей зоны вылета, проходящей между ними. "Астон Вилла" проиграла три из четырех последних домашних матчей, пропустив в них 12 голов. "Уотфорд" не знает поражений уже шесть поединков кряду — четыре победы и две ничьи. "Шершни" выиграли все три последних встречи с "вилланами" в Премьер-Лиге, каждый раз забивая по три гола.



Нападающий Мбвана Саматта присоединился к "Астон Вилле" слишком поздно, чтобы принять участие в этом матче. Фредерик Гильберт под вопросом из-за проблем с зубами.



Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр вне игры с травмой задней поверхности бедра. Данни Уэлбек может выйти на поле впервые с октября.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН 22:30



"Кристал Пэлас" по-прежнему находится в верхней половине таблицы, но, очевидно, впал в ступор — пять ничьих подряд, что является клубным рекордом в высшем дивизионе. "Саутгемптон" в двух очках позади и имеет возможность оформить четвертую победу подряд на выезде — всего лишь во второй раз за все время своих выступлений в Премьер-Лиге. "Орлы" выиграли только три из 21 последней встречи со "святыми" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Кристал Пэлас" Макс Майер залечил свою лодыжку, но Мамаду Сако, Патрик Ван Анхольт, Джеффри Шлюпп, Андрос Таунсенд и Кристиан Бентеке по-прежнему травмированы. Лука Миливоевич все еще дисквалифицирован.



Из-за проблем с ахиллом, скорее всего, не сможет сыграть защитник "Саутгемптона" Ян Беднарек. Ян Валери только возвращается к тренировкам.



ЭВЕРТОН — НЬЮКАСЛ 22:30



"Эвертон" все еще нащупывает свою игру при Карло Анчелотти, но улучшение результатов уже налицо. "Ириски" выиграли три из пяти матчей Премьер-Лиги с новым тренером и потерпели лишь одно поражение в восьми последних поединках чемпионата. "Ньюкасл" продолжает страдать от травм, и победа над "Челси" в минувший уикенд стала первой для команды Стива Брюса в пяти последних матчах Премьер-Лиги. "Сороки" выиграли только две из 14 последних встреч с "ирисками" в чемпионате, причем обе — дома.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон пропустит второй матч подряд с травмой колена. Алекс Ивоби решил свои проблемы с бедром, но Гульфи Сигурдссон все еще лечится. Майкл Кин под вопросом.



"Ньюкасл" рискует недосчитаться сразу девяти игроков. Энди Кэрролл пока не готов вернуться, а Йетро Виллемс и Пол Дамметт уже не сыграют в этом сезоне.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:30 Онлайн-трансляция



Болельщики "Манчестер Сити" ожидают реакции от своей команды на упущенную победу против "Кристал Пэлас", однако "Шеффилд Юнайтед" выглядит крепким орешком, а дома потерпел лишь одно поражение в семи последних матчах при четырех победах. В 10 встречах этих соперников в рамках чемпионата "клинки" лишь однажды смогли одолеть "горожан" — 1:0 в январе 2000.



"Шеффилд Юнайтед" предстоит оценить состояние нападающего Дэвида Макголдрика, который не играл с "Арсеналом".



"Сити" будет лишен защитников Джона Стоунса и Бенжамена Менди, у которых возникли небольшие проблемы со здоровьем. Эмерик Лапорт продолжает набирать форму в тренировках.



ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ 23:15 Онлайн-трансляция



"Челси" проиграл шесть из 11 последних матчей Премьер-Лиги, раз за разом продлевая интригу в борьбе за четвертое место. Но если "Арсенал" потерпит поражение в этом дерби, то отдалится от зоны Лиги Чемпионов на 13 очков и сможет забыть о попадании в топ-4. "Канониры" могут похвастать только двумя победами в 10 поединках после увольнения Унаи Эмери во всех соревнованиях. "Синие" выиграли шесть из семи последних встреч с "Арсеналом" на "Стэмфорд Бридж" в чемпионате, оставшуюся завершив вничью.



Свои болячки залечили защитники "Челси" Рис Джеймс и Маркос Алонсо, но Рубен Лофтус-Чик, Марко Ван Гинкел и Кристиан Пулишич команде не помогут.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние приболевшего Сократиса Папастатопулоса. Сеад Колашинац и Рис Нелсон по-прежнему не готовы, а Пьер-Эмерик Обамеянг продолжает отбывать дисквалификацию.