Сульшер: "Поражение от "Ливерпуля" — шаг вперед для МЮ"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что поражение 2:0 от "Ливерпуля" на самом деле было шагом вперед для его команды.

Несмотря на то, что на протяжении большей части воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "Ливерпуль" имел значительное игровое преимущество, "красные дьяволы" пропустили свой второй гол только в компенсированное время, а до того в игре сохранялось напряжение.



Более того, многие аспекты в игре "Юнайтед" понравились Сульшеру, который по-прежнему считает, что его команда движется в правильном направлении к своей цели — попаданию в топ-4 Премьер-Лиги.



"Да, мы проиграли "Ливерпулю". Команде, которую все вы называете великолепной, но мы оставались в игре до последнего касания мяча. На мой взгляд, это шаг вперед".



"Конечно, мы расстроены поражением. Мы не хотим быть позади "Ливерпуля" в лиге. Но определенно есть признаки, что мы на правильном пути", — цитирует Сульшера Sky Sports.