Сульшер: "Поражение от "Ливерпуля" — шаг вперед для МЮ"

Оле Гуннар Сульшер Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что поражение 2:0 от "Ливерпуля" на самом деле было шагом вперед для его команды.

Несмотря на то, что на протяжении большей части воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "Ливерпуль" имел значительное игровое преимущество, "красные дьяволы" пропустили свой второй гол только в компенсированное время, а до того в игре сохранялось напряжение.

Более того, многие аспекты в игре "Юнайтед" понравились Сульшеру, который по-прежнему считает, что его команда движется в правильном направлении к своей цели — попаданию в топ-4 Премьер-Лиги.

"Да, мы проиграли "Ливерпулю". Команде, которую все вы называете великолепной, но мы оставались в игре до последнего касания мяча. На мой взгляд, это шаг вперед".

"Конечно, мы расстроены поражением. Мы не хотим быть позади "Ливерпуля" в лиге. Но определенно есть признаки, что мы на правильном пути", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 15:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. noi39 21.01.2020 16:16 # noi39
    То что игра была до конца,виноваты сами красные,уже в который раз в сезоне мажут и тем самым дают повод таким вот "специалистам",держаться на плаву.Сами виноваты,напокупали игроков на миллионы,а игру поставить не могут,ну видно же,что в индивидуальном плане,игроки Пуля на голову сильней,настреляли в молоко,вот и получили нервы под занавес.

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  2. scouser2005 21.01.2020 16:02 # scouser2005
    Смысл существования срульчера это чтобы остальные 19 коучей АПЛ выглядели красавчиками...

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  3. nazar07 21.01.2020 15:54 # nazar07
    Если рассуждать по логике Сульшера правильнее всех идущая команда в АПЛ Астон Вилла. Они вообще до 88 минуты могли выиграть Ливер, а никак МЮ надеялись на ничью.

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  4. liver4ever 21.01.2020 15:47 # liver4ever
    Два шага назад - это как шаг вперед в мире Сульшера

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  5. pistolero-lfc 21.01.2020 15:31 # pistolero-lfc
    заебал этот фейк пидарпуля

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  6. alcoholnarco 21.01.2020 15:29 # alcoholnarco
    Топовый физручело.

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  7. wilegend 21.01.2020 15:20 # wilegend
    новый контлакт этому топалю

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  8. liverpool1892est 21.01.2020 15:16 # liverpool1892est
    Нашего пиздальеро надо назначить коучем МЮ или Безписю

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  9. spart19an 21.01.2020 15:15 # spart19an
    Сказочный...тренер

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  10. manchester-united 21.01.2020 15:14 # manchester-united
    Как же этот мудaк зaeбал пиздеть. Внатуре куколд.

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  11. liverpool1892est 21.01.2020 15:08 # liverpool1892est
    Не ну он точно мазохист...куколд

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  12. dnssda 21.01.2020 15:05 # dnssda
    Вы все называете.....Вот по этому нихера не получается. Признай, да они хороши!

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  13. forester 21.01.2020 15:05 # forester
    Ах ах ах
    Можно расформировывать этот ФК Помойка

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  14. udaff 21.01.2020 15:04 # udaff
    Признаки-то давно есть. Не пора ли их начать конвертировать в результаты? Есть мнение, что сульшер, пытаясь сохранить лицо после поражений некисло так пригорает, и от этого начинает несуразицу нести. Раньше такого было намного меньше. Но я всё ещё считаю, что ему нужно дать следующий сезон, а уже в следующем сезоне примерно в такое же время года, можно будет и начать спрашивать с него за результаты и постановку игры.

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  15. pistolero-lfc 21.01.2020 15:03 # pistolero-lfc
    согласен с Сульшером. проиграть Великолепному Ливерпуля для вас должно быть честь!

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  16. j-silver 21.01.2020 15:00 # j-silver
    а пенсы с каждым всосом 2 шага назад делают

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