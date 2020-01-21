Сульшер: "Поражение от "Ливерпуля" — шаг вперед для МЮ"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что поражение 2:0 от "Ливерпуля" на самом деле было шагом вперед для его команды.
Несмотря на то, что на протяжении большей части воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "Ливерпуль" имел значительное игровое преимущество, "красные дьяволы" пропустили свой второй гол только в компенсированное время, а до того в игре сохранялось напряжение.
Более того, многие аспекты в игре "Юнайтед" понравились Сульшеру, который по-прежнему считает, что его команда движется в правильном направлении к своей цели — попаданию в топ-4 Премьер-Лиги.
"Да, мы проиграли "Ливерпулю". Команде, которую все вы называете великолепной, но мы оставались в игре до последнего касания мяча. На мой взгляд, это шаг вперед".
"Конечно, мы расстроены поражением. Мы не хотим быть позади "Ливерпуля" в лиге. Но определенно есть признаки, что мы на правильном пути", — цитирует Сульшера Sky Sports.
21.01.2020 15:00
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Последние комментарии:
То что игра была до конца,виноваты сами красные,уже в который раз в сезоне мажут и тем самым дают повод таким вот "специалистам",держаться на плаву.Сами виноваты,напокупали игроков на миллионы,а игру поставить не могут,ну видно же,что в индивидуальном плане,игроки Пуля на голову сильней,настреляли в молоко,вот и получили нервы под занавес.
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Смысл существования срульчера это чтобы остальные 19 коучей АПЛ выглядели красавчиками...
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Если рассуждать по логике Сульшера правильнее всех идущая команда в АПЛ Астон Вилла. Они вообще до 88 минуты могли выиграть Ливер, а никак МЮ надеялись на ничью.
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Два шага назад - это как шаг вперед в мире Сульшера
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заебал этот фейк пидарпуля
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Топовый физручело.
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новый контлакт этому топалю
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Нашего пиздальеро надо назначить коучем МЮ или Безписю
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Сказочный...тренер
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Как же этот мудaк зaeбал пиздеть. Внатуре куколд.
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Не ну он точно мазохист...куколд
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Вы все называете.....Вот по этому нихера не получается. Признай, да они хороши!
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Ах ах ах
Можно расформировывать этот ФК Помойка
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Признаки-то давно есть. Не пора ли их начать конвертировать в результаты? Есть мнение, что сульшер, пытаясь сохранить лицо после поражений некисло так пригорает, и от этого начинает несуразицу нести. Раньше такого было намного меньше. Но я всё ещё считаю, что ему нужно дать следующий сезон, а уже в следующем сезоне примерно в такое же время года, можно будет и начать спрашивать с него за результаты и постановку игры.
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согласен с Сульшером. проиграть Великолепному Ливерпуля для вас должно быть честь!
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а пенсы с каждым всосом 2 шага назад делают
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