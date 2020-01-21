Мбаппе восхищается игрой "Ливерпуля"

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что восхищается игрой "Ливерпуля" в это сезоне.

В данный момент "красные" стремительно приближаются к своему первому с 1990 года чемпионскому титулу, выиграв 21 из 22 матчей в Премьер-Лиге.



То, каким образом команда Юргена Клоппа идет по дистанции, производит большое впечатление на 21-летнего Мбаппе, которого таблоиды уже несколько месяцев связывают с переходом в "Ливерпуль".



"Это удивительно, что "Ливерпуль" делает в данный момент. Они словно машина, они вошли в ритм и показывают свою игру снова и снова".



"Они проиграли ноль матчей. Когда ты смотришь, тебе кажется, что это легко, но это не легко. Эти парни сосредоточены, они играют матчи каждые три дня, и они побеждают, побеждают, побеждают".



"Сейчас проблема в том, что каждый наблюдает за "Ливерпулем" и думает, что бы его команда могла противопоставить им. Поэтому они должны снова показать свою силу, но у них очень хорошая команда и хороший тренер", — сообщил Мбаппе BBC.