Мбаппе восхищается игрой "Ливерпуля"

Килиан Мбаппе Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что восхищается игрой "Ливерпуля" в это сезоне.

В данный момент "красные" стремительно приближаются к своему первому с 1990 года чемпионскому титулу, выиграв 21 из 22 матчей в Премьер-Лиге.

То, каким образом команда Юргена Клоппа идет по дистанции, производит большое впечатление на 21-летнего Мбаппе, которого таблоиды уже несколько месяцев связывают с переходом в "Ливерпуль".

"Это удивительно, что "Ливерпуль" делает в данный момент. Они словно машина, они вошли в ритм и показывают свою игру снова и снова".

"Они проиграли ноль матчей. Когда ты смотришь, тебе кажется, что это легко, но это не легко. Эти парни сосредоточены, они играют матчи каждые три дня, и они побеждают, побеждают, побеждают".

"Сейчас проблема в том, что каждый наблюдает за "Ливерпулем" и думает, что бы его команда могла противопоставить им. Поэтому они должны снова показать свою силу, но у них очень хорошая команда и хороший тренер", — сообщил Мбаппе BBC.


Метки Ливерпуль, Мбаппе, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 14:00

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  1. pistolero-lfc 21.01.2020 14:26 # pistolero-lfc
    #Mbappe2020

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  2. liverpool1892est 21.01.2020 14:24 # liverpool1892est
    Welcom Мбапе...Салах,Кейта,Окс,Лалана,Шакири,Ловрен,Милнер-пошли нахуй!

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  3. liverpool-95 21.01.2020 14:16 # liverpool-95
    очень жду его в Ливерпуле. Для него лучшая место для продолжение карьеры на данный момент - это Ливерпуль. В Ливерпуле он может смело взять ЗМ, так что ждем лето !

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  4. spart19an 21.01.2020 14:07 # spart19an
    Блеать Мбаппе в Ливерпуле взорвет Мир

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  5. seregaball 21.01.2020 14:04 # seregaball
    Ждемс летом

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  6. chr1s8rown 21.01.2020 14:03 # chr1s8rown
    найк должен организовать его переход к нам

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  7. slash-lfc 21.01.2020 14:03 # slash-lfc
    Мбаппе, Вернер и скоро обгонят Реал по количеству ЛЧ.

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  8. meshuggah 21.01.2020 14:00 # meshuggah
    норм поссал

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