Мбаппе восхищается игрой "Ливерпуля"
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признался, что восхищается игрой "Ливерпуля" в это сезоне.
В данный момент "красные" стремительно приближаются к своему первому с 1990 года чемпионскому титулу, выиграв 21 из 22 матчей в Премьер-Лиге.
То, каким образом команда Юргена Клоппа идет по дистанции, производит большое впечатление на 21-летнего Мбаппе, которого таблоиды уже несколько месяцев связывают с переходом в "Ливерпуль".
"Это удивительно, что "Ливерпуль" делает в данный момент. Они словно машина, они вошли в ритм и показывают свою игру снова и снова".
"Они проиграли ноль матчей. Когда ты смотришь, тебе кажется, что это легко, но это не легко. Эти парни сосредоточены, они играют матчи каждые три дня, и они побеждают, побеждают, побеждают".
"Сейчас проблема в том, что каждый наблюдает за "Ливерпулем" и думает, что бы его команда могла противопоставить им. Поэтому они должны снова показать свою силу, но у них очень хорошая команда и хороший тренер", — сообщил Мбаппе BBC.
21.01.2020 14:00
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Последние комментарии:
#Mbappe2020
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Welcom Мбапе...Салах,Кейта,Окс,Лалана,Шакири,Ловрен,Милнер-пошли нахуй!
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очень жду его в Ливерпуле. Для него лучшая место для продолжение карьеры на данный момент - это Ливерпуль. В Ливерпуле он может смело взять ЗМ, так что ждем лето !
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Блеать Мбаппе в Ливерпуле взорвет Мир
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Ждемс летом
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найк должен организовать его переход к нам
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Мбаппе, Вернер и скоро обгонят Реал по количеству ЛЧ.
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норм поссал
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