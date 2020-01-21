МЮ обвинен в неподобающем поведении игроков против "Ливерпуля"
FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" за неподобающее поведение игроков в выездном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
В первом тайме воскресного матча на "Энфилде" нападающий хозяев Роберто Фирмино блестящим крученым ударом поразил ворота Де Хеа, после чего игрока гостевой команды буквально набросились на рефери Крейга Поусона.
"Красные дьяволы" указывали на то, что несколькими секундами ранее защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не по правилам атаковал Де Хеа, заставив того выпустить мяч из рук.
Поусон обратился к VAR и в итоге отменил гол, а на табло остался счет 1:0, который в компенсированное время был удвоен мерсисайдцами.
Тем не менее, Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент, в ходе которого Де Хеа получил желтую карточку, и сегодня обвинила "Юнайтед" в потере контроля над своими игроками. У клуба с "Олд Траффорд" есть время до четверга, чтобы предоставить свой ответ.
21.01.2020 13:00
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обоссаная манчестерскся помойка. когда похожий момент был в. где в Ливерпулем, где Беккера просто заблокировали, гол защитали, а в этой ситуации в первую очередь хреново сыграл испашка.
+ если уже и следовать всем правилам, пускай и был фол, но мяч остался у мю, соответственно в таких ситуациях можно не свистеть, защитники продолжили играть и даже пытались выбить мяч.
Фирмино не виноват, что кривоногие магваеры выбили мяч так, что гн перехватил и красиво положил в дальний, тем самым поссав на муму.
т.е продолжили играть, а когда сами же проебали, побежали к судье плакать.
ну что за тима куколдов
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Вандюк то еще чмо распиаренный до нельзя
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Анальную кару ДДХ...без вазелина!!!
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Клгда ДДХ подбежал к арбитру, и стал ему в харю орать. Я побоялся, что красную дадут прямую) Так он сильно орал. Но обошлось. А по большому счёту да. Это неспортивное поведение. Штраф будет обязательной санкцией. Но на этом, скорее всего, все.
Вообще ДДХ тоже понять можно. Он идёт на мяч, чтоб его фиксировать, а тут ВВД взлетает, и вполне осознанно идёт в столкновение. Я бы тоже психанул.
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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал свою оценку игре Ливерпуля в текущем сезоне, заявив, что это невероятная команда.
"То, что Ливерпуль делает в данный момент, удивительно. Они как машина, они нашли свой ритм".
"Ливерпуль проиграл ноль игр. Когда вы смотрите, вы думаете, что все легко, но это не так. Ребята сосредоточены, они играют каждые три дня, и они выигрывают и выигрывают".
"Теперь проблема в том, что все наблюдают за Ливерпулем, и все думают, что другие команды могут им противопоставить. Это очень хорошая команда с очень хорошим менеджером", — цитирует Мбаппе Goal
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Все, абсолютно все в футболе скрывают свои тактические промахи и ошибки всякими околофутбольные и вещами и судейством. Так проще
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Конечно же ничего страшного для Manchester не случится, Ну может De Gay оштрафуют на пару тысяч, но это пыль, люди которые не умеют вести себя достойно, не тренер не игроки, Манчестер Юнайтед уже не тот.
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чистый гол отменили.
или правило запрещает прыгать к мячу если кипер собирается поймать мяч? а как ж тогда при угловых? там ж соперники разгоняются и прыгают во вратарскую.
в этом эпизоде дырхеа должен был выбивать как обычно делают нормальные киперы
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предоставить свой ответ иначе что, штраф?? ну ответят они, что не теряли контроль и на этом всё закончится? что за бред?
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