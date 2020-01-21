МЮ обвинен в неподобающем поведении игроков против "Ливерпуля"

FA предъявила обвинения "Манчестер Юнайтед" за неподобающее поведение игроков в выездном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

В первом тайме воскресного матча на "Энфилде" нападающий хозяев Роберто Фирмино блестящим крученым ударом поразил ворота Де Хеа, после чего игрока гостевой команды буквально набросились на рефери Крейга Поусона.



"Красные дьяволы" указывали на то, что несколькими секундами ранее защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк не по правилам атаковал Де Хеа, заставив того выпустить мяч из рук.



Поусон обратился к VAR и в итоге отменил гол, а на табло остался счет 1:0, который в компенсированное время был удвоен мерсисайдцами.



Тем не менее, Ассоциация не оставила без внимания этот инцидент, в ходе которого Де Хеа получил желтую карточку, и сегодня обвинила "Юнайтед" в потере контроля над своими игроками. У клуба с "Олд Траффорд" есть время до четверга, чтобы предоставить свой ответ.