Заха останется в "Пэлас" до конца сезона
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха сообщил своему клубу, что будет рад остаться до конца сезона.
Не сумев вырваться с "Селхерст Парк" прошлым летом, ранее в январе Заха сменил агента. Теперь интересы игрока сборной Кот-д'Ивуара представляет авторитетный Пини Захави.
На протяжении последних недель пресса сообщала, что Захави контактирует с "Баварией" и "Тоттенхэмом", однако Daily Mail не ожидает, что Уилфрид сменит клуб в это трансферное окно.
Заха смирился с тем, что "Пэлас" оценивает его в 80 миллионов фунтов, и не будет требовать отпустить его из клуба во что бы то ни стало.
27-летний вингер собирается доиграть сезон в команде Роя Ходжсона, а уже затем попробовать уйти в один из топ-клубов.
21.01.2020 12:35
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Какому топу он нужен то? Если только на завтрак китайцам... В чайную лигу
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