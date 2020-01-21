Заха останется в "Пэлас" до конца сезона

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха сообщил своему клубу, что будет рад остаться до конца сезона.

Не сумев вырваться с "Селхерст Парк" прошлым летом, ранее в январе Заха сменил агента. Теперь интересы игрока сборной Кот-д'Ивуара представляет авторитетный Пини Захави.

На протяжении последних недель пресса сообщала, что Захави контактирует с "Баварией" и "Тоттенхэмом", однако Daily Mail не ожидает, что Уилфрид сменит клуб в это трансферное окно.

Заха смирился с тем, что "Пэлас" оценивает его в 80 миллионов фунтов, и не будет требовать отпустить его из клуба во что бы то ни стало.

27-летний вингер собирается доиграть сезон в команде Роя Ходжсона, а уже затем попробовать уйти в один из топ-клубов.


Метки Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 12:35

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  1. mancunia-planet 21.01.2020 12:44 # mancunia-planet
    Какому топу он нужен то? Если только на завтрак китайцам... В чайную лигу

    (ответить)

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