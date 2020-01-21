Заха останется в "Пэлас" до конца сезона

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха сообщил своему клубу, что будет рад остаться до конца сезона.

Не сумев вырваться с "Селхерст Парк" прошлым летом, ранее в январе Заха сменил агента. Теперь интересы игрока сборной Кот-д'Ивуара представляет авторитетный Пини Захави.



На протяжении последних недель пресса сообщала, что Захави контактирует с "Баварией" и "Тоттенхэмом", однако Daily Mail не ожидает, что Уилфрид сменит клуб в это трансферное окно.



Заха смирился с тем, что "Пэлас" оценивает его в 80 миллионов фунтов, и не будет требовать отпустить его из клуба во что бы то ни стало.



27-летний вингер собирается доиграть сезон в команде Роя Ходжсона, а уже затем попробовать уйти в один из топ-клубов.