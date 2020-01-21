Бэйл задержится в "Реале" до 2022 года

Вингер "Реала" Гарет Бэйл исключает свое возвращение в Премьер-Лигу раньше 2022 года.

В этом сезоне Бэйл не имеет твердого места в стартовом составе "Реала", а главный тренер Зинедин Зидан и президент Королевского клуба Флорентино Перес, по слухам, не прочь избавиться от склонного к травмам игрока.



Однако возможность выступать на топ-уровне, бороться за трофеи и при этом получать более 600 тысяч фунтов в неделю перекрывает все минусы пребывания в Мадриде для 30-летнего валлийца.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Гарет собирается остаться в "Реале", пока не истечет его контракт, а это случится только в июне 2022.



Таким образом, клубам вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые подумывали вернуть Бэйла в Премьер-Лигу, придется запастись терпением.



Добавим, после своего перехода в "Реал" в 2013 году Бэйл четыре раза выиграл Лигу Чемпионов, завоевал титул Ла Лиги, Кубок Испании, три Суперкубка Европы, а также стал победителем клубного Чемпионата Мира.