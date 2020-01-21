Бэйл задержится в "Реале" до 2022 года

Гарет Бэйл Вингер "Реала" Гарет Бэйл исключает свое возвращение в Премьер-Лигу раньше 2022 года.

В этом сезоне Бэйл не имеет твердого места в стартовом составе "Реала", а главный тренер Зинедин Зидан и президент Королевского клуба Флорентино Перес, по слухам, не прочь избавиться от склонного к травмам игрока.

Однако возможность выступать на топ-уровне, бороться за трофеи и при этом получать более 600 тысяч фунтов в неделю перекрывает все минусы пребывания в Мадриде для 30-летнего валлийца.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Гарет собирается остаться в "Реале", пока не истечет его контракт, а это случится только в июне 2022.

Таким образом, клубам вроде "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма", которые подумывали вернуть Бэйла в Премьер-Лигу, придется запастись терпением.

Добавим, после своего перехода в "Реал" в 2013 году Бэйл четыре раза выиграл Лигу Чемпионов, завоевал титул Ла Лиги, Кубок Испании, три Суперкубка Европы, а также стал победителем клубного Чемпионата Мира.


Метки Бэйл, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 11:00

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  1. dallaslp 21.01.2020 12:30 # dallaslp
    и сейчас на'ой не нужон

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  2. j-silver 21.01.2020 12:18 # j-silver
    Однако возможность выступать на топ-уровне, бороться за трофеи и при этом получать более 600 тысяч фунтов в неделю перекрывает все минусы пребывания в Мадриде для 30-летнего валлийца.

    жить в мадриде и получать 600 тыщ фунтов в неделю - где здесь минусы?

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  3. ray-black 21.01.2020 12:12 # ray-black
    Кому он будет нужен в 33 года. Скорости уже не будет. А без скорости Бэйл просто хороший игрок каких много.

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  4. wengerrrro 21.01.2020 11:08 # wengerrrro
    в ВХЮ такие бегунки пригодятся

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  5. fc-oil 21.01.2020 11:06 # fc-oil
    Гольфийская клюшка крутится - лавеха мутится.

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