Ван Дейк: "Отличная оборона — заслуга всей команды"

Защитник Виргил Ван Дейк заявил, что улучшение игры "Ливерпуля" в обороне — это не только его с Джо Гомесом оборона.

В последние недели "красным" удалось отобрать у "Лестера" звание команды с лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги.



Победа 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье стала седьмым подряд "сухим" матчем "Ливерпуля" с учетом всех соревнований, однако Ван Дейк предпочитает разделить похвалу с партнерами по команде.



"Каждый участвует в процессе. У нас великолепный голкипер, крайние защитники и полузащитники выполняют свои обязанности, а впереди у нас, как вы знаете, звезды, так что это коллективная работа".



"Хотя, конечно, нам как защитникам очень приятно, когда мы не пропускаем, потому что все мы знаем, что у нас будут большие шансы на победу в матче, если мы не пропустим. Так что это приятное ощущение", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.