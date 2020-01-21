Ван Дейк: "Отличная оборона — заслуга всей команды"
Защитник Виргил Ван Дейк заявил, что улучшение игры "Ливерпуля" в обороне — это не только его с Джо Гомесом оборона.
В последние недели "красным" удалось отобрать у "Лестера" звание команды с лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги.
Победа 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье стала седьмым подряд "сухим" матчем "Ливерпуля" с учетом всех соревнований, однако Ван Дейк предпочитает разделить похвалу с партнерами по команде.
"Каждый участвует в процессе. У нас великолепный голкипер, крайние защитники и полузащитники выполняют свои обязанности, а впереди у нас, как вы знаете, звезды, так что это коллективная работа".
"Хотя, конечно, нам как защитникам очень приятно, когда мы не пропускаем, потому что все мы знаем, что у нас будут большие шансы на победу в матче, если мы не пропустим. Так что это приятное ощущение", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.
21.01.2020 10:00
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Вождь краснокожих.
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Ван Дейк Великолепен!
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Дуэйн Скала Джонсон на минималках
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король севера
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алиссон при пропущенных матчах уже второй по сухим матчам
походу опять перчатку заберет
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