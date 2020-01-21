Ван Дейк: "Отличная оборона — заслуга всей команды"

Виргил Ван Дейк Защитник Виргил Ван Дейк заявил, что улучшение игры "Ливерпуля" в обороне — это не только его с Джо Гомесом оборона.

В последние недели "красным" удалось отобрать у "Лестера" звание команды с лучшей обороной в этом сезоне Премьер-Лиги.

Победа 2:0 над "Манчестер Юнайтед" в воскресенье стала седьмым подряд "сухим" матчем "Ливерпуля" с учетом всех соревнований, однако Ван Дейк предпочитает разделить похвалу с партнерами по команде.

"Каждый участвует в процессе. У нас великолепный голкипер, крайние защитники и полузащитники выполняют свои обязанности, а впереди у нас, как вы знаете, звезды, так что это коллективная работа".

"Хотя, конечно, нам как защитникам очень приятно, когда мы не пропускаем, потому что все мы знаем, что у нас будут большие шансы на победу в матче, если мы не пропустим. Так что это приятное ощущение", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 10:00

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  1. elprimer 21.01.2020 10:50 # elprimer
    Вождь краснокожих.

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  2. pistolero-lfc 21.01.2020 10:35 # pistolero-lfc
    Ван Дейк Великолепен!

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  3. liverpool1892est 21.01.2020 10:26 # liverpool1892est
    Дуэйн Скала Джонсон на минималках

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  4. chr1s8rown 21.01.2020 10:06 # chr1s8rown
    король севера

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  5. tursa 21.01.2020 10:04 # tursa
    алиссон при пропущенных матчах уже второй по сухим матчам
    походу опять перчатку заберет

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