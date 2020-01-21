Лэмпард защищает Кепу
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выступил в защиту своего первого номера Кепы Аррисабалаги.
Согласно статистике, в этом сезоне Кепа является не только худшим голкипером Премьер-Лиги, но и одним из худших голкиперов во всей Европе по проценту отраженных ударов.
25-летний испанец вновь оказался под давлением после пропущенного в компенсированное время гола от "Ньюкасла" в минувший уикенд, однако Лэмпард отказывается публично высказывать претензии самому дорогому голкиперу в мире.
"Я всегда буду защищать всех игроков, а если есть индивидуальные ошибки, тогда игроки первыми их признают, голкиперы — в том числе. Это изолированная и сложная работа, потому что все внимание достается тебе. Временами он совершал хорошие сейвы в этом сезоне, а временами он будет говорить, что хочет играть лучше".
"Он все еще относительно молод для голкипера, он хочет совершенствоваться, как и следует. Он может прибавить так же сильно, как и вся команда, а команда это может", — цитирует Лэмпарда The Independent.
21.01.2020 09:00
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Последние комментарии:
Лемпси, у тебя ужасная защита!
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Каждый второй удар пропускает...топарь хули.
Кариус v.2.0
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Марина Марина!
Диего Диего!
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Еще бы он своего тренера не защищал.
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Кепа пока что выглядит как жёсткий трансферный фэйл, но тут надо сделать скидку на то что защита совсем средняя и Канте в этом сезоне не отрабатывает.
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На фото тренер челсей же? Очень похож.
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стоил бы он хоть как кариес 5 лямов, можно было бы слить и не оглядываться
но блят 80 лямов
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А может не прибавить.
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