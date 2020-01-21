Лэмпард защищает Кепу

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выступил в защиту своего первого номера Кепы Аррисабалаги.

Согласно статистике, в этом сезоне Кепа является не только худшим голкипером Премьер-Лиги, но и одним из худших голкиперов во всей Европе по проценту отраженных ударов.



25-летний испанец вновь оказался под давлением после пропущенного в компенсированное время гола от "Ньюкасла" в минувший уикенд, однако Лэмпард отказывается публично высказывать претензии самому дорогому голкиперу в мире.



"Я всегда буду защищать всех игроков, а если есть индивидуальные ошибки, тогда игроки первыми их признают, голкиперы — в том числе. Это изолированная и сложная работа, потому что все внимание достается тебе. Временами он совершал хорошие сейвы в этом сезоне, а временами он будет говорить, что хочет играть лучше".



"Он все еще относительно молод для голкипера, он хочет совершенствоваться, как и следует. Он может прибавить так же сильно, как и вся команда, а команда это может", — цитирует Лэмпарда The Independent.