Лэмпард защищает Кепу

Кепа Аррисабалага Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выступил в защиту своего первого номера Кепы Аррисабалаги.

Согласно статистике, в этом сезоне Кепа является не только худшим голкипером Премьер-Лиги, но и одним из худших голкиперов во всей Европе по проценту отраженных ударов.

25-летний испанец вновь оказался под давлением после пропущенного в компенсированное время гола от "Ньюкасла" в минувший уикенд, однако Лэмпард отказывается публично высказывать претензии самому дорогому голкиперу в мире.

"Я всегда буду защищать всех игроков, а если есть индивидуальные ошибки, тогда игроки первыми их признают, голкиперы — в том числе. Это изолированная и сложная работа, потому что все внимание достается тебе. Временами он совершал хорошие сейвы в этом сезоне, а временами он будет говорить, что хочет играть лучше".

"Он все еще относительно молод для голкипера, он хочет совершенствоваться, как и следует. Он может прибавить так же сильно, как и вся команда, а команда это может", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Аррисабалага, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1338

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  1. pistolero-lfc 21.01.2020 10:44 # pistolero-lfc
    Лемпси, у тебя ужасная защита!

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  2. liverpool1892est 21.01.2020 10:29 # liverpool1892est
    Каждый второй удар пропускает...топарь хули.
    Кариус v.2.0

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  3. vyrentz 21.01.2020 10:06 # vyrentz
    Марина Марина!
    Диего Диего!

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  4. fc-oil 21.01.2020 10:02 # fc-oil
    Еще бы он своего тренера не защищал.

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  5. petertosh 21.01.2020 09:58 # petertosh
    Кепа пока что выглядит как жёсткий трансферный фэйл, но тут надо сделать скидку на то что защита совсем средняя и Канте в этом сезоне не отрабатывает.

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  6. electric 21.01.2020 09:54 # electric
    На фото тренер челсей же? Очень похож.

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  7. tursa 21.01.2020 09:23 # tursa
    стоил бы он хоть как кариес 5 лямов, можно было бы слить и не оглядываться
    но блят 80 лямов

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  8. antiterror 21.01.2020 09:03 # antiterror
    А может не прибавить.

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