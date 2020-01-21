Гвардиола призывает избавиться от Кубка Лиги
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал избавиться от Кубка Лиги рад благополучия игроков.
Дважды выиграв Кубок Лиги за три своих сезона в "Сити", Гвардиола чувствует, что этот турнир является лишним. Хосеп уверен, что меньшее количество матчей позволит командам играть в более качественный футбол.
"Как справиться с чересчур насыщенным расписанием? Нужно устранить лишние турниры, убрать этот кубковый турнир. Чтобы было меньше матчей, меньше турниров, меньше команд, больше качества, меньше количества. Люди смогут обойтись без футбола какое-то время. Его слишком много".
"Нужно начинать сезон позже, после окончания лета. Мы долгое время играем один матч в неделю, затем начинаем играть по два-три в неделю. В феврале мы играем раз в неделю, еще раз неделю и отдыхаем две недели. Мы играем два матча за две недели, а после — 72 матча за одну неделю. Это немного странно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
Также Гвардиола заявил, что не удивлен травмами нападающих сборной Англии Харри Кейна и Маркуса Рэшфорда, которые пропустят несколько месяцев и рискуют не поехать на Евро-2020.
"С таким количеством матчей игроки ломаются. Я не удивлен. Мне так жаль Кейна и Рэшфорда. Футбольные власти должны поразмыслить над этим, однако жалуются все тренеры, а им все равно. Мы играем с разницей в два-три дня, снова и снова. Игроки от этого страдают".
"Игроки хотят быть успешны, а клубы под большим давлением от необходимости побеждать или выходить в Лигу Чемпионов. В результате мы все подгоняем себя вперед. Власти должны сказать "стоп, хватит", — добавил Гвардиола.
21.01.2020 08:00
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Если играть основным составом как МЮ и Сити, то конечно же, накуй он нужен. А все хотят поймать хоть какой нибудь кубок 🏆
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КОРОЛЬ!!!
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Повторяет за клоппом . Вечно второй
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зачем его убирать? отличный турнир, чтобы дать поиграть молодежи. сольются если, то не беда, а выиграют, так бесценный опыт. но нет, вместо этого тупорылое нытье.
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Давно надо было убрать это говносранский турнир...Тот редкий случай,когда ты согласен с залупоголовым физруком
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Кубок Лжи, Пиздежа и Провокации
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Кубок Лжи
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