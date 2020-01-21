Гвардиола призывает избавиться от Кубка Лиги

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал избавиться от Кубка Лиги рад благополучия игроков.

Дважды выиграв Кубок Лиги за три своих сезона в "Сити", Гвардиола чувствует, что этот турнир является лишним. Хосеп уверен, что меньшее количество матчей позволит командам играть в более качественный футбол.

"Как справиться с чересчур насыщенным расписанием? Нужно устранить лишние турниры, убрать этот кубковый турнир. Чтобы было меньше матчей, меньше турниров, меньше команд, больше качества, меньше количества. Люди смогут обойтись без футбола какое-то время. Его слишком много".

"Нужно начинать сезон позже, после окончания лета. Мы долгое время играем один матч в неделю, затем начинаем играть по два-три в неделю. В феврале мы играем раз в неделю, еще раз неделю и отдыхаем две недели. Мы играем два матча за две недели, а после — 72 матча за одну неделю. Это немного странно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Также Гвардиола заявил, что не удивлен травмами нападающих сборной Англии Харри Кейна и Маркуса Рэшфорда, которые пропустят несколько месяцев и рискуют не поехать на Евро-2020.

"С таким количеством матчей игроки ломаются. Я не удивлен. Мне так жаль Кейна и Рэшфорда. Футбольные власти должны поразмыслить над этим, однако жалуются все тренеры, а им все равно. Мы играем с разницей в два-три дня, снова и снова. Игроки от этого страдают".

"Игроки хотят быть успешны, а клубы под большим давлением от необходимости побеждать или выходить в Лигу Чемпионов. В результате мы все подгоняем себя вперед. Власти должны сказать "стоп, хватит", — добавил Гвардиола.


Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. vitalyn3109 21.01.2020 08:39 # vitalyn3109
    Если играть основным составом как МЮ и Сити, то конечно же, накуй он нужен. А все хотят поймать хоть какой нибудь кубок &#127942;

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  2. tyhonovecky 21.01.2020 08:37 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  3. chr1s8rown 21.01.2020 08:29 # chr1s8rown
    Повторяет за клоппом . Вечно второй

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  4. insomniac 21.01.2020 08:18 # insomniac
    зачем его убирать? отличный турнир, чтобы дать поиграть молодежи. сольются если, то не беда, а выиграют, так бесценный опыт. но нет, вместо этого тупорылое нытье.

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  5. liverpool1892est 21.01.2020 08:15 # liverpool1892est
    Давно надо было убрать это говносранский турнир...Тот редкий случай,когда ты согласен с залупоголовым физруком

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  6. largo-winch 21.01.2020 08:05 # largo-winch
    Кубок Лжи, Пиздежа и Провокации

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  7. last-chapter 21.01.2020 08:04 # last-chapter
    Кубок Лжи

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