Гвардиола призывает избавиться от Кубка Лиги

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал избавиться от Кубка Лиги рад благополучия игроков.

Дважды выиграв Кубок Лиги за три своих сезона в "Сити", Гвардиола чувствует, что этот турнир является лишним. Хосеп уверен, что меньшее количество матчей позволит командам играть в более качественный футбол.



"Как справиться с чересчур насыщенным расписанием? Нужно устранить лишние турниры, убрать этот кубковый турнир. Чтобы было меньше матчей, меньше турниров, меньше команд, больше качества, меньше количества. Люди смогут обойтись без футбола какое-то время. Его слишком много".



"Нужно начинать сезон позже, после окончания лета. Мы долгое время играем один матч в неделю, затем начинаем играть по два-три в неделю. В феврале мы играем раз в неделю, еще раз неделю и отдыхаем две недели. Мы играем два матча за две недели, а после — 72 матча за одну неделю. Это немного странно", — цитирует Гвардиолу The Guardian.



Также Гвардиола заявил, что не удивлен травмами нападающих сборной Англии Харри Кейна и Маркуса Рэшфорда, которые пропустят несколько месяцев и рискуют не поехать на Евро-2020.



"С таким количеством матчей игроки ломаются. Я не удивлен. Мне так жаль Кейна и Рэшфорда. Футбольные власти должны поразмыслить над этим, однако жалуются все тренеры, а им все равно. Мы играем с разницей в два-три дня, снова и снова. Игроки от этого страдают".



"Игроки хотят быть успешны, а клубы под большим давлением от необходимости побеждать или выходить в Лигу Чемпионов. В результате мы все подгоняем себя вперед. Власти должны сказать "стоп, хватит", — добавил Гвардиола.