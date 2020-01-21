Сумаре отверг интерес "Челси" и "Юнайтед"

Бубакари Сумаре Полузащитник Бубакари Сумаре отверг интерес "Челси" и "Манчестер Юнайтед", решив остаться в "Лилле" до конца сезона.

На прошлой неделе издание Sky Sports сообщило, что полузащитник молодежной сборной Франции собирается сделать выбор между двумя клубами Премьер-Лиги.

Французская пресса была уверена, что Сумаре склоняется к варианту с "Челси", который обратился на трансферный рынок в поисках полузащитника, поскольку Нголо Канте проводит свой худший сезон за все время выступлений на "Стэмфорд Бридж".

Однако Бубакари решил, что в январе он точно не уйдет из "Лилля", сообщив об этом своему тренеру Кристофу Гальтье.

"Я хорошо себя чувствую здесь. Я учусь, и мы ставим перед собой высокие цели вроде попадания в Лигу Чемпионов. Смена клуба не входит в мои планы".

"Я хочу провести здесь сезон целиком. Мои партнеры по команде помогают мне. Это не время, чтобы покинуть клуб. Я не хочу уходить с чувством сожаления".

"Я уже обсудил это с тренером. Я сказал ему очень четко. У меня очень четкое представление того, чего я хочу достичь в своей карьере, но я знаю, где нахожусь сегодня, и меня это устраивает", — сообщил Сумаре L'Equipe.

Статистика Нголо Канте


Метки Лилль, Манчестер Юнайтед, Сумаре, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 07:00

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  1. hammersmith 21.01.2020 08:38 # hammersmith
    Не хочет шквариться парень, адекватно.

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  2. liverpool1892est 21.01.2020 07:29 # liverpool1892est
    Легенда сборной Англии и Премьер Лиги Алан Ширер прокомментировал включение капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона в свою сборную 23-го тура.

    «Он показал капитанскую игру, принял бой против «Манчестер Юнайтед». Ему немного не повезло, когда он попал в штангу после отличного удара», — приводит слова Ширера сайт АПЛ.

    Вирджил ван Дейк также попал в сборную тура.

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  3. liverpool1892est 21.01.2020 07:28 # liverpool1892est
    Вчера на Энфилде «Ливерпуль» «порвал на тряпки» «Манчестер Юнайтед» и, кроме всего прочего, одержал 150-ю победу с момента прихода Юргена Клоппа «за штурвал» команды.

    Матч получился как всегда, «валидольным», однако закончился на позитиве.

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  4. liverpool1892est 21.01.2020 07:27 # liverpool1892est
    Бывший капитан «Ливерпуля» Сами Хююпя высоко отозвался о защитнике «красных» Вирджиле ван Дейке.

    «Я думаю, что Вирджил – лучший центральный защитник в мире. У него нет слабых мест».

    «Это факт, что до его прихода «Ливерпулю» немного не хватало лидерства. От Джеймса Милнера и Джордана Хендерсона требовалось слишком много».

    «Когда пришел ван Дейк, он снял груз ответственности с этих двоих, и на поле появился еще один лидер. Он всем придает уверенности, рядом с ним все начинают играть лучше», — приводит Sports.ru слова из интервью финна порталу beIN Sports.

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  5. liverpool1892est 21.01.2020 07:27 # liverpool1892est
    Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер хочет сменить клуб.

    Приоритетным вариантом для игрока сборной Германии является английская Премьер Лига и «Ливерпуль».

    У Вернера контракт с «Лейпцигом» до лета 2023 года. Опция выкупа — около 51 миллиона фунтов, однако она понижается с каждым годом.

    Кроме того, у «Ливерпуля» хорошие отношения с саксонцами. Ранее «красные» приобрели у «Лейпцига» Наби Кейта, напоминает Sports.ru со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

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  6. liverpool1892est 21.01.2020 07:22 # liverpool1892est
    Обоссал...

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