Сумаре отверг интерес "Челси" и "Юнайтед"

Полузащитник Бубакари Сумаре отверг интерес "Челси" и "Манчестер Юнайтед", решив остаться в "Лилле" до конца сезона.

На прошлой неделе издание Sky Sports сообщило, что полузащитник молодежной сборной Франции собирается сделать выбор между двумя клубами Премьер-Лиги.



Французская пресса была уверена, что Сумаре склоняется к варианту с "Челси", который обратился на трансферный рынок в поисках полузащитника, поскольку Нголо Канте проводит свой худший сезон за все время выступлений на "Стэмфорд Бридж".



Однако Бубакари решил, что в январе он точно не уйдет из "Лилля", сообщив об этом своему тренеру Кристофу Гальтье.



"Я хорошо себя чувствую здесь. Я учусь, и мы ставим перед собой высокие цели вроде попадания в Лигу Чемпионов. Смена клуба не входит в мои планы".



"Я хочу провести здесь сезон целиком. Мои партнеры по команде помогают мне. Это не время, чтобы покинуть клуб. Я не хочу уходить с чувством сожаления".



"Я уже обсудил это с тренером. Я сказал ему очень четко. У меня очень четкое представление того, чего я хочу достичь в своей карьере, но я знаю, где нахожусь сегодня, и меня это устраивает", — сообщил Сумаре L'Equipe.



