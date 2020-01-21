Ван Перси предупредил Рэшфорда насчет травмы спины

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси предупредил Маркуса Рэшфорда, что тот может уже не сыграть в этом сезоне и никогда не избавится от последствий полученной травмы.

Напомним, Рэшфорд пропустил воскресный выезд к "Ливерпулю" по причине двойного стрессового перелома в спине. Английская пресса ожидает, что Маркус проведет в лазарете от двух до трех месяцев.



Однако Ван Перси, выступавший за "Юнайтед" с 2012 по 2015 год, сам перенес подобную травму в юности. Тогда Робин отсутствовал четыре месяца, и если Рэшфорд пропустит столько же, то этот сезон фактически будет для него окончен.



"Я дебютировал на взрослом уровне, когда мне было почти 19, а до того я играл за резерв и команду U-19 по графику суббота-понедельник на протяжении пары месяцев".



"Затем, когда я дебютировал за первую команду, следующие шесть месяцев я играл по графику воскресенье-четверг. И после я получил похожую травму, стрессовый перелом в нижней части спины. Я пропустил четыре месяца".



"В это время ты особо ничего не можешь делать — ты должен просто отдыхать и ждать, пока спина заживет. Но дальше тебе будет сложно, потому что спина навсегда останется твоим слабым местом. Даже сейчас, это чувствительная зона, хотя я и не чувствую боли или вроде того. Так что с этим нужно быть осторожным".



"Им очень будет его не хватать. Как я говорил прежде, он их самый важный и лучший игрок. Он создает больше всех, он забивает больше всех, даже в этом возрасте. Так что это большая потеря для "Манчестер Юнайтед", — цитирует Ван Перси Daily Mail.