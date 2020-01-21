Светская хроника за вторник
Тимо Вернер предпочитает "Ливерпуль". "Манчестер Сити" может побороться за Бруну Фернандеша. "Реал" не отпустил Луку Йовича в "Тоттенхэм". Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Ливерпуль" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, в услугах которого также заинтересован "Челси". (Bild)
"Манчестер Юнайтед" обратился к "Интеру" насчет полузащитника Матиаса Весино. (The Sun)
"Юнайтед" признал поражение в борьбе с "Реалом" за полузащитника "Аякса" Донни Ван де Бека. (Daily Star)
"Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего Муссу Дембеле и готовится предложить "Лиону" 43 миллиона фунтов. (Foot Mercato)
"Юнайтед" предложил 25 млн. фунтов за вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема. (Daily Record)
"Манчестер Сити" может составить конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша. (Correio de Manha)
"Интер" близок к аренде вингера "Челси" Виктора Мосеса, который сейчас выступает за "Фенербахче". (Daily Mail)
"Реал" отказался отпустить нападающего Луку Йовича в "Тоттенхэм", хотя главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо лично позвонил президенту своего бывшего клуба Флорентино Пересу. (Defensa Central)
"Тоттенхэм" заинтересован в нападающем Исламе Слимани, который принадлежит "Лестеру". (Daily Mail)
"Тоттенхэм" готов сделать предложение по защитнику "Шеффилд Юнайтед" Джеку О'Коннеллу. (Daily Star)
Полузащитник "Шальке-04" Набиль Бенталеб прошел медобследование в "Ньюкасле". (The Guardian)
"Саутгемптон" не хочет отпускать полузащитника Ориоля Ромеу в "Сельту". (Southern Daily Echo)
"Борнмут" заинтересован в вингере дортмундской "Боруссии" Якобе Брууне Ларсене. (Daily Echo)
"Лестеру" приписывают интерес к нападающему "Фенербахче" и сборной Германии Максу Крузе. (Haber Global)
"Вулверхэмптон" проявил интерес к полузащитнику загребского "Динамо" Дани Ольмо. (Sportske Novosti)
Другое
Эдди Ньютон, ассистент главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, перешел на работу в турецкий "Трабзонспор", где его подопечными станут Джон Оби Микел и Даниэль Старридж. (Daily Mail)
Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта хочет купить "Лидс" или "Ньюкасл". (Daily Star)
Защитники "Ньюкасла" Пол Дамметт и Йетро Виллемс уже не сыграют в этом сезоне из-за травм. (BBC)
Защитник "Эвертона" Мейсон Холгейт может получить вызов в сборную Англии. (Daily Mirror)
Защитник "Челси" Антонио Рюдигер пожертвовал 101 тыс. долларов на бесплатное образование в Сьерра-Леоне. (Goal)
Открытый в прошлом году отель Stock Exchange Гари Невилла является только 79-м лучшим в Манчестере по рейтингу TripAdvisor. (Daily Mirror)
Защитник "Ньюкасла" Флорин Лежен рассказал, как он бы избавился от мертвого тела. "Я бы загрузил его в багажник своего автомобиля, отправился к морю, сел на лодку и выбросил бы в воду с грузом", — сообщил француз. (The Sun)
Криштиану Роналду поцеловал Пауло Дибалу в губы во время празднования гола за "Ювентус". (The Sun)
21.01.2020 05:55
Просмотров: 1095
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Январь - студзень.
Февраль - люты.
Сакавiк
Красавiк
Май
Чэрвень
Лiпень
Жнiвень
Верасень
Кастрычнiк
Лiстапад
Снежань
(ответить)
Ливерпуль-чемпион.
(ответить)
Бля, этот Вернер не нужен нахуй.
Пусть пенсов разводят.
Но очередная струя в ебала этим конченным членсам:
Ливерпуль" является наиболее предпочтительным направлением для нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера, в услугах которого также заинтересован "Челси". (Bild)
Источник: http://fapl.ru/posts/76154/
(ответить)
Ливерпуль ГЕГЕМОНЫ АНГЛИИ, ЕВРОПЫ и ВСЕГО МИРА, остальное не важно!
(ответить)
Ливерпуль ГЕГЕМОНЫ АНГЛИИ и ЕВРОПЫ,остальное не важно)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий