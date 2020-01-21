Мбвана Саматта перешел в "Астон Виллу"

Мбвана Саматта "Астон Вилла" объявила о приобретении нападающего "Генка" Мбваны Саматты за 10 миллионов фунтов.

Напомним, 1 января "вилланы" потеряли с травмами до конца сезона первого номера Тома Хитона и основного нападающего Уэсли Мораеса. На место первого бирмингемский клуб пригласил Хосе Рейну из "Милана" на правах аренды, а замена второму нашлась только сейчас.

В понедельник Саматта заключил с "Астон Виллой" контракт до июня 2024 и теперь будет играть в нападении команды Дина Смита. Чтобы осуществить этот трансфер, бирмингемцам пришлось запросить разрешение на работу для Мбваны, чья сборная Танзании занимает только 134-е место в рейтинге ФИФА.

В этом сезоне 27-летний Саматта забил 10 голов за "Генк" во всех соревнованиях, в том числе против "Ливерпуля" на "Энфилде" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

"Я очень доволен, что нам удалось пригласить Мбвану в клуб. Он забивал голы на протяжении всей своей карьеры, и я предвкушаю совместную работу с ним", — сообщил Смит.


Метки Астон Вилла, видео, Генк, Саматта, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 171

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. vyrentz 21.01.2020 00:42 # vyrentz
    27 лет, ага.
    Жаль, у него в имени первая бука не Н.
    Нбвана, прям топ ник для рэпера.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: