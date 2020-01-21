Мбвана Саматта перешел в "Астон Виллу"

"Астон Вилла" объявила о приобретении нападающего "Генка" Мбваны Саматты за 10 миллионов фунтов.

Напомним, 1 января "вилланы" потеряли с травмами до конца сезона первого номера Тома Хитона и основного нападающего Уэсли Мораеса. На место первого бирмингемский клуб пригласил Хосе Рейну из "Милана" на правах аренды, а замена второму нашлась только сейчас.



В понедельник Саматта заключил с "Астон Виллой" контракт до июня 2024 и теперь будет играть в нападении команды Дина Смита. Чтобы осуществить этот трансфер, бирмингемцам пришлось запросить разрешение на работу для Мбваны, чья сборная Танзании занимает только 134-е место в рейтинге ФИФА.



В этом сезоне 27-летний Саматта забил 10 голов за "Генк" во всех соревнованиях, в том числе против "Ливерпуля" на "Энфилде" в матче группового этапа Лиги Чемпионов.



"Я очень доволен, что нам удалось пригласить Мбвану в клуб. Он забивал голы на протяжении всей своей карьеры, и я предвкушаю совместную работу с ним", — сообщил Смит.



