"Интер" улучшил предложение по Эриксену

Кристиан Эриксен "Интер" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до 11 миллионов фунтов плюс бонусы.

Как известно, контракт Эриксена истекает в конце нынешнего сезона, но "Интер" хочет подписать Кристиана уже в этом месяце.

Изначально "Интер" предлагал за 27-летнего датчанина только 8.5 млн. фунтов — вдвое меньше, чем просили "шпоры". Однако сейчас, утверждает Sky Sports, клуб Серии А увеличил сумму.

Также сообщается, что во вторник агент игрока Мартин Шутс встретится с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви в Лондоне, надеясь, что и английский клуб пойдет на уступки, как пошел "Интер", улучшив свое предложение.

Шутс отправится в Лондон после того, как на прошлой неделе побывал в Милане и встретился с представителями "Интера".


Метки Интер, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 20.01.2020 23:06 # dallaslp
    сейчас бы с Леви торговаться

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  2. maxll 20.01.2020 22:39 # maxll
    Поменяют Эриксона на Эшли Янга.

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