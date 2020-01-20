"Интер" улучшил предложение по Эриксену
"Интер" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до 11 миллионов фунтов плюс бонусы.
Как известно, контракт Эриксена истекает в конце нынешнего сезона, но "Интер" хочет подписать Кристиана уже в этом месяце.
Изначально "Интер" предлагал за 27-летнего датчанина только 8.5 млн. фунтов — вдвое меньше, чем просили "шпоры". Однако сейчас, утверждает Sky Sports, клуб Серии А увеличил сумму.
Также сообщается, что во вторник агент игрока Мартин Шутс встретится с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви в Лондоне, надеясь, что и английский клуб пойдет на уступки, как пошел "Интер", улучшив свое предложение.
Шутс отправится в Лондон после того, как на прошлой неделе побывал в Милане и встретился с представителями "Интера".
20.01.2020 22:00
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