"Интер" улучшил предложение по Эриксену

"Интер" улучшил свое предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена до 11 миллионов фунтов плюс бонусы.

Как известно, контракт Эриксена истекает в конце нынешнего сезона, но "Интер" хочет подписать Кристиана уже в этом месяце.



Изначально "Интер" предлагал за 27-летнего датчанина только 8.5 млн. фунтов — вдвое меньше, чем просили "шпоры". Однако сейчас, утверждает Sky Sports, клуб Серии А увеличил сумму.



Также сообщается, что во вторник агент игрока Мартин Шутс встретится с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви в Лондоне, надеясь, что и английский клуб пойдет на уступки, как пошел "Интер", улучшив свое предложение.



Шутс отправится в Лондон после того, как на прошлой неделе побывал в Милане и встретился с представителями "Интера".