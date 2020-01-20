Лэмпард открыт к приобретению Кавани

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что открыт к приобретению нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани в январе.

Контракт Кавани с ПСЖ истекает в конце сезона, однако Эдинсон, отметившийся только четырьмя появлениями с первых минут в этом сезоне Лиги 1, настроен сменить клуб до конца месяца.



Среди претендентов на Кавани называются "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед", однако Лэмпард, чья команда рискует своим местом в топ-4 Премьер-Лиги из-за проблем с забитыми голами, тоже не отказался бы заполучить 32-летнего уругвайца.



"Он отличный игрок. Я играл против него, и мне всегда нравились его характер и настрой. Естественно, его статистика результативности говорит сама за себя. Я абсолютно не в курсе, как обстоят дела, поэтому давайте посмотрим".



"Он опытный игрок, как и много других игроков вокруг. Думаю, у нас молодая команда, которая учится переходить из одной фазы игры в другую. Я абсолютно не против идеи добавить опыта, потому что порой молодым игрокам нужно немного помочь. Если это наш случай, опыт может помочь", — цитирует Лэмпарда The Guardian.