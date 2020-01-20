"Ливерпуль" не отпустит Шакири в "Рому"

"Ливерпуль" исключает расставание с вингером Джерданом Шакири, заинтересовавшим "Рому", в этом месяце.

Как сообщает Sky Sports, "Рома" хотела арендовать Шакири до конца сезона. Римляне манили Джердана, пропустившего матч против "Манчестер Юнайтед" накануне, возможностью играть регулярно.



В данный момент "Ливерпуль" стремительно движется к первому в своей истории титулу Премьер-Лиги, и главный тренер "красных" Юрген Клопп просто не готов корректировать состав своей команды посреди дистанции.



Еще одним вариантом по укреплению фланговой игры для "Ромы" является Сусо, однако "Милан" готов только продать экс-вингера "Ливерпуля", но не отпустить в аренду.