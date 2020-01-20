"Юнайтед" не может вернуть Санчеса в январе
"Манчестер Юнайтед" не имеет возможности отозвать нападающего Алексиса Санчеса из аренды в "Интере" в это трансферное окно.
После поражения 2:0 от "Ливерпуля" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что травма Маркуса Рэшфорда заставляет его срочно искать краткосрочное решение возникшей проблемы в нападении.
22-летний Рэшфорд получил двойной стрессовый перелом спины и проведет в лазарете до трех месяцев. Это огромный удар по шансам "Юнайтед" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, ведь Маркус забил 19 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Рассматривая имеющиеся варианты, "дьяволы" задумались в том числе и о том, чтобы досрочно вернуть Санчеса, львиную долю зарплаты которого они субсидируют в этом сезоне.
Однако оказалось, что клуб с "Олд Траффорд" не включил в арендное соглашение опции досрочного прекращения. Таким образом, Алексис останется в Милане до конца сезона, сообщает The Telegraph.
Еще одним вариантом для "Юнайтед" является Эдинсон Кавани, однако Manchester Evening News утверждает, что ПСЖ хочет 25 миллионов фунтов за 32-летнего уругвайца, чей контракт истекает в конце сезона.
20.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
ахахах плоти нологи, сцуко!!!
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Думаю никто серьезно и не думает его возвращать
Чувак вернется, травмируется в первом же матче
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Вот это дальновидность и предусмотрительность!
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В смысле? Нет опции выкупа обязательного и нет досрочного возвращения? Этот петух хуюдворд там вообще ебу дал ?
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Зарплата Кавани 1,5 ляма в месяц. Примерно как у Озила.
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и тут развели лохов
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