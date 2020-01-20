"Юнайтед" не может вернуть Санчеса в январе

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" не имеет возможности отозвать нападающего Алексиса Санчеса из аренды в "Интере" в это трансферное окно.

После поражения 2:0 от "Ливерпуля" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что травма Маркуса Рэшфорда заставляет его срочно искать краткосрочное решение возникшей проблемы в нападении.

22-летний Рэшфорд получил двойной стрессовый перелом спины и проведет в лазарете до трех месяцев. Это огромный удар по шансам "Юнайтед" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, ведь Маркус забил 19 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Рассматривая имеющиеся варианты, "дьяволы" задумались в том числе и о том, чтобы досрочно вернуть Санчеса, львиную долю зарплаты которого они субсидируют в этом сезоне.

Однако оказалось, что клуб с "Олд Траффорд" не включил в арендное соглашение опции досрочного прекращения. Таким образом, Алексис останется в Милане до конца сезона, сообщает The Telegraph.

Еще одним вариантом для "Юнайтед" является Эдинсон Кавани, однако Manchester Evening News утверждает, что ПСЖ хочет 25 миллионов фунтов за 32-летнего уругвайца, чей контракт истекает в конце сезона.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 20:00

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  1. vyrentz 20.01.2020 21:00 # vyrentz
    ахахах плоти нологи, сцуко!!!

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  2. l-freeman 20.01.2020 20:45 # l-freeman
    Думаю никто серьезно и не думает его возвращать
    Чувак вернется, травмируется в первом же матче

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  3. brown-ale 20.01.2020 20:37 # brown-ale
    Вот это дальновидность и предусмотрительность!

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  4. quavo 20.01.2020 20:37 # quavo
    В смысле? Нет опции выкупа обязательного и нет досрочного возвращения? Этот петух хуюдворд там вообще ебу дал ?

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  5. liverpool-66 20.01.2020 20:23 # liverpool-66
    Зарплата Кавани 1,5 ляма в месяц. Примерно как у Озила.

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  6. chr1s8rown 20.01.2020 20:18 # chr1s8rown
    и тут развели лохов

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