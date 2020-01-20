"Юнайтед" не может вернуть Санчеса в январе

"Манчестер Юнайтед" не имеет возможности отозвать нападающего Алексиса Санчеса из аренды в "Интере" в это трансферное окно.

После поражения 2:0 от "Ливерпуля" накануне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что травма Маркуса Рэшфорда заставляет его срочно искать краткосрочное решение возникшей проблемы в нападении.



22-летний Рэшфорд получил двойной стрессовый перелом спины и проведет в лазарете до трех месяцев. Это огромный удар по шансам "Юнайтед" ворваться в топ-4 Премьер-Лиги, ведь Маркус забил 19 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Рассматривая имеющиеся варианты, "дьяволы" задумались в том числе и о том, чтобы досрочно вернуть Санчеса, львиную долю зарплаты которого они субсидируют в этом сезоне.



Однако оказалось, что клуб с "Олд Траффорд" не включил в арендное соглашение опции досрочного прекращения. Таким образом, Алексис останется в Милане до конца сезона, сообщает The Telegraph.



Еще одним вариантом для "Юнайтед" является Эдинсон Кавани, однако Manchester Evening News утверждает, что ПСЖ хочет 25 миллионов фунтов за 32-летнего уругвайца, чей контракт истекает в конце сезона.