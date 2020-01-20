Артета: "Арсеналу" нужна победа против "Челси"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда обязана побеждать "Челси" во вторник вечером, чтобы сохранить шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии завтрашнего дерби на "Стэмфорд Бридж" подопечные Артеты расположились на 10-й позиции в таблице и уступают 10 очков четвертому "Челси".

"Канониры" находятся в неважной форме, выиграв лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги, однако Артета настроен отобрать все три очка у "синих", которым 29 декабря они обидным образом уступили на "Эмирейтс" со счетом 1:2.

"Очень важно сделать это, если мы хотим побороться за попадание в топ-4. В этом отношении домашний матч был таким же важным. Победа в нем многое бы изменила, и мы были очень близки к ней".

"Во вторник нам нужна победа", — приводит слова Артеты Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 19:25

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  1. liverpool-66 20.01.2020 19:56 # liverpool-66
    Жаль, Обамы нету. Ему бы подчистить состав, набрать нужных игроков, поставить игру и могут конкурировать с лучшими.

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  2. chelsiukpro 20.01.2020 19:55 # chelsiukpro
    Недумаю что нужно т.к даже МЮ лучше вас выгледит да и Тотенхем куда круче чем вы. Так что вам опять пилить в ЛЕ

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  3. alexomck 20.01.2020 19:48 # alexomck
    Артета опасен, весь Сити на нём держался. только Арсенал не в форме и Челси набрал ход.

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  4. kanoniru-poker 20.01.2020 19:43 # kanoniru-poker
    Пенсы опять отскочат, всю жизнь этим фартожопым прёт в матчах с нами.

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  5. chelsea88 20.01.2020 19:30 # chelsea88
    Челси чередует победы с поражениями. Сорокам проиграли, значит гейклуб вые6ут. Тем более у них не будет Обамеянга.
    Плюс риамс петушара еще накукарекает.

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  6. lexa-arsenal 20.01.2020 19:29 # lexa-arsenal
    спасибо кэп

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