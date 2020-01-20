Артета: "Арсеналу" нужна победа против "Челси"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда обязана побеждать "Челси" во вторник вечером, чтобы сохранить шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В преддверии завтрашнего дерби на "Стэмфорд Бридж" подопечные Артеты расположились на 10-й позиции в таблице и уступают 10 очков четвертому "Челси".



"Канониры" находятся в неважной форме, выиграв лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги, однако Артета настроен отобрать все три очка у "синих", которым 29 декабря они обидным образом уступили на "Эмирейтс" со счетом 1:2.



"Очень важно сделать это, если мы хотим побороться за попадание в топ-4. В этом отношении домашний матч был таким же важным. Победа в нем многое бы изменила, и мы были очень близки к ней".



"Во вторник нам нужна победа", — приводит слова Артеты Sky Sports.