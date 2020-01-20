Артета: "Арсеналу" нужна победа против "Челси"
Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда обязана побеждать "Челси" во вторник вечером, чтобы сохранить шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
В преддверии завтрашнего дерби на "Стэмфорд Бридж" подопечные Артеты расположились на 10-й позиции в таблице и уступают 10 очков четвертому "Челси".
"Канониры" находятся в неважной форме, выиграв лишь один из семи последних матчей Премьер-Лиги, однако Артета настроен отобрать все три очка у "синих", которым 29 декабря они обидным образом уступили на "Эмирейтс" со счетом 1:2.
"Очень важно сделать это, если мы хотим побороться за попадание в топ-4. В этом отношении домашний матч был таким же важным. Победа в нем многое бы изменила, и мы были очень близки к ней".
"Во вторник нам нужна победа", — приводит слова Артеты Sky Sports.
20.01.2020 19:25
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Жаль, Обамы нету. Ему бы подчистить состав, набрать нужных игроков, поставить игру и могут конкурировать с лучшими.
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Недумаю что нужно т.к даже МЮ лучше вас выгледит да и Тотенхем куда круче чем вы. Так что вам опять пилить в ЛЕ
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Артета опасен, весь Сити на нём держался. только Арсенал не в форме и Челси набрал ход.
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Пенсы опять отскочат, всю жизнь этим фартожопым прёт в матчах с нами.
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Челси чередует победы с поражениями. Сорокам проиграли, значит гейклуб вые6ут. Тем более у них не будет Обамеянга.
Плюс риамс петушара еще накукарекает.
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спасибо кэп
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