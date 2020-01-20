"Вулверхэмптон" близок к покупке Даниэля Поденсе

"Вулверхэмптон" близок к покупке португальского вингера "Олимпиакоса" Даниэла Поденсе за 21 миллион фунтов.

Поденсе с самого начала был одной из главных трансферных целей "волков" на январь, и к настоящему моменту клуб с "Молинью" значительно продвинулся в переговорах с "Олимпиакосом".



"Вулверхэмптон" до сих пор не согласовал размер компенсации за 24-летнего вингера, однако все стороны ожидают, что до 31 января сделка состоится, сообщает The Telegraph.



Стоит отметить, что интересы Даниэла представляет могущественный агент Жорже Мендеш, который за последние три года тесно сработался с "волками".



Также "волки" охотились за Хван Хи Чханом из "Ред Булл", но австрийский клуб, отпустивший Эрлинга Бреута Холанда в дортмундскую "Боруссию", не готов лишиться сразу двух нападающих в одно трансферное окно.