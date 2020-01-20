Робертсон уверен, что Фирмино прервет свою голевую засуху на "Энфилде"

Роберто Фирмино Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон выразил свою поддержку партнеру по команде Роберто Фирмино, которому никак не удается отличиться на "Энфилде".

Накануне Фирмино потрясающим крученым ударом поразил ворота голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, однако гол бразильского нападающего был отменен системой VAR из-за фола Виргила Ван Дейка немногим ранее.

Таким образом, Роберто не забивает дома в Премьер-Лиге уже 13 матчей кряду — с поединка против "Тоттенхэма" в марте прошлого года. Однако Робертсон уверен, что эта серия скоро прервется.

"С этой системой VAR бывает тяжело. Ты празднуешь гол, а Бобби думает про себя: "Я вернулся на "Энфилд" и снова забил".

"Это был великолепный удар, но затем, как вы знаете, гол отменили. В таком направлении движется в футбол. Но я уверен, Бобби забьет на "Энфилд", и этого не придется ждать долго", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Премьер-Лига, Робертсон, Фирмино

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 17:00

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  1. sayanara 20.01.2020 18:02 # sayanara
    Пфф, тупо такая же приживалка как и мане. Просто насекомое не хочет пока вносит замен в состав

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  2. wengerrrro 20.01.2020 17:58 # wengerrrro
    вчера норм положил в угол дальний

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  3. gerrard08 20.01.2020 17:51 # gerrard08
    Вообще покс на его голы. За это 2 других бездаря отвечают.

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  4. blackdreamer 20.01.2020 17:46 # blackdreamer
    щяс бы от фирмина ждали голы
    этот бистяра без голов лучшее что есть в лфк
    и топ это понимает

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  5. slash-lfc 20.01.2020 17:36 # slash-lfc
    Пффф. И без голов этот топарь приносит пользы ние6ической

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