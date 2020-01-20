Робертсон уверен, что Фирмино прервет свою голевую засуху на "Энфилде"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон выразил свою поддержку партнеру по команде Роберто Фирмино, которому никак не удается отличиться на "Энфилде".

Накануне Фирмино потрясающим крученым ударом поразил ворота голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, однако гол бразильского нападающего был отменен системой VAR из-за фола Виргила Ван Дейка немногим ранее.



Таким образом, Роберто не забивает дома в Премьер-Лиге уже 13 матчей кряду — с поединка против "Тоттенхэма" в марте прошлого года. Однако Робертсон уверен, что эта серия скоро прервется.



"С этой системой VAR бывает тяжело. Ты празднуешь гол, а Бобби думает про себя: "Я вернулся на "Энфилд" и снова забил".



"Это был великолепный удар, но затем, как вы знаете, гол отменили. В таком направлении движется в футбол. Но я уверен, Бобби забьет на "Энфилд", и этого не придется ждать долго", — сообщил Робертсон Sky Sports.