Гвардиола призвал не ожидать, что Лапорт решит все проблемы "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не ожидать, что защитник Эмерик Лапорт вернется и решит все проблемы его команды в обороне.

В этом сезоне "Сити" испытывает колоссальные проблемы в обороне, и все началось с того, что прошлым летом "горожанам" не удалось найти замену Венсану Компани — последующие травмы Лапорта и Джона Стоунса только усугубили ситуацию.



Отсутствие Лапорта позволило Гвардиоле и болельщикам почувствовать, насколько важным игроком для команды был 25-летний француз. К настоящему моменту "Сити" пропустил на 13 голов больше в Премьер-Лиге, чем "Ливерпуль".



Сейчас Лапорт уже возобновил полноценные тренировки и даже может сыграть за "Сити" против "Фулхэма" в Кубке Англии в ближайшее воскресенье, однако Гвардиола спешит напомнить, что Эмерику нужно время, чтобы вернуться в форму.



"Мы не можем ожидать, что Эмерик придет и решит все наши проблемы".



"Его состояние улучшается, и доктор еще осмотрит его, а я собираюсь поговорить с ним, чтобы прикинуть, когда будет возможно для него вернуться на поле. Однако после четырех-пяти месяцев ему потребуется время, поэтому он не будет немедленно в полном порядке", — цитирует Гвардиолу The Guardian.