Ромеро попал в аварию по пути на базу "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро угодил в автомобильную аварию.

Ромеро врезался в боковое ограждение трассы по пути в Каррингтон на тренировку команды в понедельник утром.



Lamborghini Gallardo 32-летнего аргентинца стоимостью 170 тысяч фунтов серьезно пострадал, однако сам Серхио избежал каких-либо травм.



Как сообщает Daily Star, авария не помешала Ромеро, который накануне был в заявке "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", добраться до клубной базы и провести тренировку.



