Ромеро попал в аварию по пути на базу "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро угодил в автомобильную аварию.
Ромеро врезался в боковое ограждение трассы по пути в Каррингтон на тренировку команды в понедельник утром.
Lamborghini Gallardo 32-летнего аргентинца стоимостью 170 тысяч фунтов серьезно пострадал, однако сам Серхио избежал каких-либо травм.
Как сообщает Daily Star, авария не помешала Ромеро, который накануне был в заявке "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", добраться до клубной базы и провести тренировку.
20.01.2020 15:00
Просмотров: 1887
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ого, нечасто такое встретишь. в то время как большинство футболистов АПЛ меняют автомобили, как перчатки, Ромеро ездит на "стареньком" "Гайярдо", который "Ламборгини" уже 6 лет как не выпускает)
(ответить)
Помню новости как Роналду разбил свой феррари, следом ехал ван дер сар на своём бентли, забрал его и поехали на тренировку
(ответить)
Через 2-3 недельки отработает на новый)))
(ответить)
Превращается в рукожопа по примеру Де Хея.
(ответить)
жалко машину!
(ответить)
Продается Lamborghini Gallardo...ни одной коцы-моцы,атвичаю!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий