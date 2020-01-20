Ромеро попал в аварию по пути на базу "Юнайтед"

Автомобиль Серхио Ромеро Голкипер "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро угодил в автомобильную аварию.

Ромеро врезался в боковое ограждение трассы по пути в Каррингтон на тренировку команды в понедельник утром.

Lamborghini Gallardo 32-летнего аргентинца стоимостью 170 тысяч фунтов серьезно пострадал, однако сам Серхио избежал каких-либо травм.

Как сообщает Daily Star, авария не помешала Ромеро, который накануне был в заявке "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля", добраться до клубной базы и провести тренировку.

Автомобиль Серхио Ромеро


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2020 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1887

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  1. danilych89 20.01.2020 16:28 # danilych89
    ого, нечасто такое встретишь. в то время как большинство футболистов АПЛ меняют автомобили, как перчатки, Ромеро ездит на "стареньком" "Гайярдо", который "Ламборгини" уже 6 лет как не выпускает)

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  2. lower-greek 20.01.2020 16:04 # lower-greek
    Помню новости как Роналду разбил свой феррари, следом ехал ван дер сар на своём бентли, забрал его и поехали на тренировку

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  3. arhangel777 20.01.2020 15:47 # arhangel777
    Через 2-3 недельки отработает на новый)))

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  4. brown-ale 20.01.2020 15:18 # brown-ale
    Превращается в рукожопа по примеру Де Хея.

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  5. largo-winch 20.01.2020 15:13 # largo-winch
    жалко машину!

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  6. liverpool1892est 20.01.2020 15:12 # liverpool1892est
    Продается Lamborghini Gallardo...ни одной коцы-моцы,атвичаю!

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